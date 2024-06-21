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У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт про визнання рф державою-спонсором тероризму

21 червня 2024, 12:34
У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт про визнання рф державою-спонсором тероризму
Фото: Укрінформ
Законопроєкт передбачає санкції для країн, які співпрацюють з росією.
Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили двопартійний законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму.
 
Про це пише Голос Америки. 
 
Зараз державами-спонсорами тероризму, згідно з американським законодавством, вважаються Куба, Іран, Північна Корея і Сирія. Уряди цих країн неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму.
 
Я з нетерпінням чекаю на голосування щодо нашого законопроєкту про визнання росії державою-спонсором тероризму відповідно до американського законодавства з кількох причин. Насамперед це визнання значно збільшить доступні для США інструменти для покарання путіна за його варварську поведінку в Україні та його деструктивні дії у всій Африці та у світі загалом. путінська росія є державою-спонсором тероризму, і давно настав час офіційно визнати це відповідно до законодавства”, ‒ йдеться в заяві республіканця Грема.
 
Демократ Блюменталь заявив, що росія заслужила своє місце в клубі вигнанців – держав-спонсорів тероризму, розв'язавши “жорстоку кампанію насильства та агресії” в Україні та вчиняючи “незліченні звірства та злочини проти людяності, сіючи жах та смерть серед тисяч невинних мирних мешканців”.
 
За його словами, визнання росії державою-спонсором тероризму дозволить США агресивніше боротися з жорстокістю путіна, а також із загрозою, яку він становить свободі та демократії.
 
Голос Америки додає, що законопроєкт про визнання російської федерації державою-спонсором тероризму матиме вторинні ефекти, включно зі санкціями для країн, які співпрацюють з росією, розширенням переліку товарів подвійного призначення, експорт яких до росії заборонять та значним обмеженням суверенітету рф у позиції американських судів. Це відкриє можливість подання позовів та інших цивільних претензій від жертв тероризму, який спонсорує москва.

 

війна в Україніросія окупантиСенат СШАтерористи

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