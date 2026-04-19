У США чоловік влаштував стрілянину і вбив 8 дітей

19 квітня 2026, 21:05
У США чоловік влаштував стрілянину і вбив 8 дітей
Фото: ілюстративне
Стрільця ліквідувала поліція.
У місті Шривпорт штату Луїзіана у США чоловік застрелив вісім дітей віком від 1 до 14 років, ще двоє людей поранені. 
 
Про це пише NBC News із посиланням на поліцію.
 
За даними слідства, чоловік стріляв у чотирьох різних місцях, внаслідок чого загинули вісім дітей. Ще двох жінок він поранив у голову, проте вони вижили. Поліція вказує, що деякі із жертв, ймовірно, були родичами стрільця.
 
Після нападу підозрюваний викрав автомобіль і намагався втекти, проте поліція розстріляла машину під час погоні, а сам чоловік загинув.
 
Поліція не розкриває імені стрільця, проте зазначає, що мотивом може бути "сімейний конфлікт".
 
"Це трагічна ситуація і, можливо, найгірша, яку ми коли-небудь бачили", – сказав Том Арсено, мер Шривпорта, де проживає понад 180 тисяч людей.

 

