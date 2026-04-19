У США чоловік влаштував стрілянину і вбив 8 дітей

Стрільця ліквідувала поліція.

У місті Шривпорт штату Луїзіана у США чоловік застрелив вісім дітей віком від 1 до 14 років, ще двоє людей поранені.

Про це пише NBC News із посиланням на поліцію.

За даними слідства, чоловік стріляв у чотирьох різних місцях, внаслідок чого загинули вісім дітей. Ще двох жінок він поранив у голову, проте вони вижили. Поліція вказує, що деякі із жертв, ймовірно, були родичами стрільця.

Після нападу підозрюваний викрав автомобіль і намагався втекти, проте поліція розстріляла машину під час погоні, а сам чоловік загинув.