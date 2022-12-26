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ПОЛІТИКА

У США росію необхідно додати до списку держав-спонсорів тероризму, - Маркарова

26 грудня 2022, 18:40
У США росію необхідно додати до списку держав-спонсорів тероризму, - Маркарова
Фото: svoboda.org
росія сама терорист. Тобто це країна, у якої регулярна армія, уряд, президент, так би мовити, обраний. Вони всі військові злочинці. Вони всі займаються агресією і тероризмом

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що дипломатичний корпус у 2023 році буде зосереджений на тому, щоб американський Конгрес визначив правильний статус для росії.

Про це Оксана Маркарова сказала в інтерв’ю "Суспільному".

Вона нагадала, що в США на законодавчому рівні закріплене поняття країни-спонсора тероризму, яке наразі присвоєне чотирьом країнам – Ірану, Кубі, Північній Кореї та Сирії.

За її словами, Україна тривалий час вела переговори з партнерами про те, що росію необхідно додати в список держав-спонсорів тероризму, щоб "її називали правильно і щоб включились обмеження, що дозволять ще більше ізолювати рф". Водночас у Києві розуміють, "що вона (росія) – не спонсор тероризму".

"Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на їхній чи іншій території. А росія сама терорист. Тобто це країна, у якої регулярна армія, уряд, президент, так би мовити, обраний. Вони всі військові злочинці. Вони всі займаються агресією і тероризмом. Тому одне питання- це як ми назвемо, так би мовити, росію, інше питання – що за цією назвою стоятиме", – пояснила Маркарова.

Один із альтернативних варіантів, який обговорювався між Україною та США, передбачає визначення нової категорії для Росії - наприклад країна-агресор, країна-терорист чи країна-агресор, яка здійснює терористичні акти щодо цивільного населення – та ухвалення відповідного закону в Конгресі.


СШАвійнаРФУкраїнарф тероризм

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