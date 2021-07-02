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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У США розробили камеру із наноструктурами, яка поліпшує якість фото

Американська компанія Metalenz розробила технологію зйомки за допомогою єдиної пласкої лінзи, яка дає змогу робити кращі знімки, ніж на звичайних камерах смартфонів.
У США розробили камеру із наноструктурами, яка поліпшує якість фото Фотокамера Illum

Про це повідомляє Ars Technica, передає Укрінформ.

Технологія зйомки має назву "оптичні метаповерхні". Замість використання пластмасових та скляних елементів у кількох лінзах над матрицею компанія розробила одну лінзу на скляній пластині від 1х1 до 3x3 мм. Якщо поглянути на неї під мікроскопом, можна побачити наноструктури розміром в одну тисячну ширини людської волосини. Вони вигинають промені світла таким чином, щоб виправити багато недоліків стандартних камер.

Світло проходить через візерункові наноструктури, які виглядають як мільйони кіл з різним діаметром на мікроскопічному рівні. "Завдяки тому, що вигнута лінза здатна прискорити або уповільнити світло, щоб зігнути його, кожна зі структур дає змогу формувати світло зміною діаметрів цих кіл", - сказав співзасновник і генеральний директор компанії Роберт Девлін.

Камера, створена на основі нової технології об'єктивів, може робити знімки кращої якості, ніж традиційні лінзи, збирати більше світла для отримання яскравих фотографій і займає менше місця у пам’яті смартфона.

За даними видання, Metalenz розпочне масове виробництво лінз до кінця року. Першим застосуванням технології стане система лінз 3D-датчика в смартфоні. Компанія не назвала виробника смартфонів, що першим використає нові лінзи у девайсах.

Девлін також зазначив, що лінзи Metalenz мають багато прикладних застосувань: як у медичних приладах, так і в камерах доповненої та віртуальної реальності.

Повідомляється також, що основну технологію Девлін розробив після десятиліття досліджень, під час роботи над здобуттям наукового ступеня доктора філософії в Гарвардському університеті разом із відомим фізиком та співзасновником Metalenz Федеріко Капассо. Компанію вони створили у 2017 році.

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07 02 2021 16:34
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