У США розробили камеру із наноструктурами, яка поліпшує якість фото
Про це повідомляє Ars Technica, передає Укрінформ.
Технологія зйомки має назву "оптичні метаповерхні". Замість використання пластмасових та скляних елементів у кількох лінзах над матрицею компанія розробила одну лінзу на скляній пластині від 1х1 до 3x3 мм. Якщо поглянути на неї під мікроскопом, можна побачити наноструктури розміром в одну тисячну ширини людської волосини. Вони вигинають промені світла таким чином, щоб виправити багато недоліків стандартних камер.
Світло проходить через візерункові наноструктури, які виглядають як мільйони кіл з різним діаметром на мікроскопічному рівні. "Завдяки тому, що вигнута лінза здатна прискорити або уповільнити світло, щоб зігнути його, кожна зі структур дає змогу формувати світло зміною діаметрів цих кіл", - сказав співзасновник і генеральний директор компанії Роберт Девлін.
Камера, створена на основі нової технології об'єктивів, може робити знімки кращої якості, ніж традиційні лінзи, збирати більше світла для отримання яскравих фотографій і займає менше місця у пам’яті смартфона.
За даними видання, Metalenz розпочне масове виробництво лінз до кінця року. Першим застосуванням технології стане система лінз 3D-датчика в смартфоні. Компанія не назвала виробника смартфонів, що першим використає нові лінзи у девайсах.
Девлін також зазначив, що лінзи Metalenz мають багато прикладних застосувань: як у медичних приладах, так і в камерах доповненої та віртуальної реальності.
Повідомляється також, що основну технологію Девлін розробив після десятиліття досліджень, під час роботи над здобуттям наукового ступеня доктора філософії в Гарвардському університеті разом із відомим фізиком та співзасновником Metalenz Федеріко Капассо. Компанію вони створили у 2017 році.
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