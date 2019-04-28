У США успішно протестували другий ступінь українсько-американської ракети, - ВІДЕО

"Вчора Firefly успішно пройшли важливий етап у тестуванні другого ступеню ракети Alpha на шляху до мети здійснити її перший запуск у 2019 році"

У четвер, 25 квітня, у місті Бріггс (штат Техас, США) відбувся успішний наземний тест двигуна другого ступеню українсько-американської ракети Alpha.

"Вчора Firefly успішно пройшли важливий етап у тестуванні другого ступеню ракети Alpha на шляху до мети здійснити її перший запуск у 2019 році", - повідомляє "Укрінформ".

У компанії інформують, що вогневий тест тривав рівно 5 хвилин та був здійснений на вертикальному тестовому майданчику. Довжина тесту демонструє відмінні характеристики інтегрованої системи (польотна авіоніка, структури та системи реактивної тяги) протягом всієї запланованої тривалості місії цього компоненту.

"Ступінь був оснащений інструментами для збору даних з механічної вібрації, якої зазнаватимуть елементи авіоніки, компоненти рідинної системи під час польоту. Попередні результати аналізу даних свідчать про те, що тестовані компоненти відповідають аналітичним моделям та не досягли граничних показників чутливості", - повідомляють у Firefly.



Фото: Firefly Aerospace



Фото: Firefly Aerospace

Спеціалісти компанії додають, що всі системи під час випробовування вели себе у межах номінальних параметрів, а перевірка систем ступеню після завершення тесту не показала їх наочних незапланованих пошкоджень.

Перший запуск ракети Alpha запланований на 16 грудня 2019 року з військово-повітряної бази Ванденберг у штаті Каліфорнія (США).

Firefly Aerospace - приватне аерокосмічне підприємство з офісами у м. Остін (штат Техас, США) та м. Дніпро. Виробництво ракети розташоване у Техасі, у той час як українські співробітники компанії у Центрі досліджень та розробки у Дніпрі розробляють частину обладнання.

2017 року компанію Firefly Aerospace Тома Марк’юзіка, яка переживала фінансові труднощі, викупив український бізнесмен Макс Поляков, засновник асоціації Ноосфера та EOS Data Analytics. Відтоді робота над розробкою "Альфи" відновилася.

Компанія планує з 2021 року запускати дві таких ракети на місяць. У планах також розробка важчої ракети "Бета", яка, ймовірно, складатиметься з трьох скомпонованих разом ракет "Альфа".

Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу.

Нагадаємо, що російська компанія підтвердила відмову від українських ракет.