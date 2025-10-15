Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Сирії таємно перенесли масове поховання, щоб приховати злочини режиму Асада

15 жовтня 2025, 13:35
Фото:Укрінформ
Операція отримала кодову назву "Пересунути землю".
З 2019 по 2021 рік авторитарний уряд Сирії провів секретну операцію з переміщення десятків тисяч тіл із масового захоронення в Кутайфі до місця в пустелі на сході від Дамаска. 
 
Про це пише Reuters.
 
Її метою було приховування злочинів тодішнього режиму та покращення міжнародного іміджу Башара аль-Асада.
 
За даними розслідування Reuters, військові Асада протягом двох років вивозили тіла з Кутайфи – одного з найбільших відомих масових поховань у Сирії, до нової секретної могили поблизу міста Думаїр у сирійській пустелі.
 
Щоб встановити точне місце поховання та масштаби операції, журналісти поспілкувалися з 13 людьми, які безпосередньо брали участь у перевезенні тіл, вивчили документи чиновників і проаналізували сотні супутникових знімків обох місць за кілька років.
 
Операція отримала кодову назву "Пересунути землю" і тривала з 2019 до 2021 року. 
 
За даними Reuters, могила поблизу Думаїра має щонайменше 34 траншеї завдовжки близько 2 км кожна – одне з найбільших поховань часів громадянської війни в Сирії. Свідки припускають, що там можуть бути десятки тисяч тіл.
 
У Кутайфі поховання почалися приблизно з 2012 року. Туди звозили тіла військових і в’язнів, які померли або були страчені в тюрмах і шпиталях режиму. Про існування могили стало відомо у 2014 році, коли сирійський правозахисник оприлюднив фото. Згодом місце було підтверджене в судових свідченнях та ЗМІ.
 
Свідки розповіли, що чотири ночі на тиждень з лютого 2019 до квітня 2021 року 6–8 вантажівок перевозили з Кутайфи до пустелі грунт, змішаний із людськими рештками.
 
Видання поспілкувалося з двома водіями, трьома механіками, оператором бульдозера та колишнім офіцером елітної Республіканської гвардії. Усі вони підтвердили, що запах був нестерпним, а накази не підлягали обговоренню.
 
"Ніхто не смів ослухатися. Інакше сам опинився б у тих ямах", – сказав один із водіїв.
 
А колишній офіцер розповів, що ідея перенесення тіл з’явилася в кінці 2018 року, коли Асад уже наближався до перемоги у війні та прагнув повернути міжнародне визнання після років санкцій і звинувачень у звірствах.
 
Командування пояснювало військовим: треба "очистити Кутайфу", аби ніхто не міг знайти докази масових убивств. Коли режим упав наприкінці 2024 року, всі 16 траншей Кутайфи були спорожнені.
 
За оцінками сирійських правозахисників, у країні безвісти зникли понад 160 000 людей, які, ймовірно, поховані в десятках таких масових поховань.
 
Новий уряд Сирії поки що не оприлюднив даних про похованих, попри численні звернення родин зниклих. Міністр надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Сирії Раїд ас-Салех заявив, що величезна кількість жертв та необхідність відновлення системи правосуддя перешкоджають роботі. Він пообіцяв створити ДНК-банк та цифрову базу даних для родин зниклих, але зазначив, що бракує фахівців і ресурсів.
