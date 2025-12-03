У Тамбовській області рф після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі

Також про атаку дронів і подальші пошкодження заявила і влада Воронезької області.

На нафтобазах в Тамбовській області рф спалахнула пожежа, також пошкоджені резервуари з паливом у Воронезькій області в результаті атаки безпілотників вночі 3 грудня.

Про це повідомили губернатори Тамбовської області Євген Первишов і Воронезької області Олександр Гусєв.

Зазначається, що на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків БпЛА.

Також про атаку дронів і подальші пошкодження заявила і влада Воронезької області. Повідомляється, що в одному з районів в результаті падіння збитого БпЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося.

За даними Міноборони рф, засоби ППО нібито перехопили і знищили 102 українські безпілотники. Зокрема, 26 дронів нібито збили над Бєлгородською областю, 22 - над Брянською, 21 - над Курською, 16 - над Ростовською, 7 - над Астраханською, 6 - над Саратовською і 4 - над Воронезькою областями рф.