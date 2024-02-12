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У Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж я, але є ще продовольча безпека – Туск

12 лютого 2024, 17:09
У Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж я, але є ще продовольча безпека – Туск
Фото: Shutterstock
Туск сказав, що шукатиме спільні рішення з "французькими друзями", коли йдеться про продовольчу безпеку.

Прем’єр-міністр польського уряду Дональд Туск заявив, що у Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж він, однак йому доведеться шукати рішення для забезпечення продовольчої безпеки Польщі.

Про це Туск сказав під час візиту у Париж  на спільному брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, його цитує RMF FM.

Туск сказав, що буде шукати спільні рішення з "французькими друзями", коли йдеться про продовольчу безпеку. 

"Важко знайти в Європі більш проукраїнського політика, ніж я, і важко знайти в Європі більш проукраїнську націю, ніж польська, але ми повинні також пам'ятати про інтереси продовольчої безпеки Польщі та Європи", – сказав глава польського уряду.

Туск підкреслив, що готовий говорити з Макроном про безпеку польських і французьких фермерів.

Він також додав, що обидві країни повинні дуже серйозно поставитися до відповідальності за безпеку і майбутнє Європи.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" польські протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон. 

Посольство України у Польщі очікує рішучої реації польської сторони після інциденту на кордоні.

кордонзерноТусквійна в Україніросія окупанти

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