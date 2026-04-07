07 квітня 2026, 13:53
У Євросоюзі назріває дипломатична революція – Politico
Фото: Укрінформ
Європейські столиці побоюються, що внутрішні політичні проблеми ЄС можуть підірвати результати його зовнішньої політики.
Провали Європейського Союзу у зовнішній політиці – від труднощів із фінансуванням України до розрізненої реакції на війну з Іраном – підживлюють заклики до докорінного перегляду того, як блок веде дипломатію.
 
Про це пише Politico.
 
Як повідомляють журналісти, нездатність ЄС ухвалювати єдині рішення, зокрема розблокування кредиту Києву на 90 млрд євро та заходів для тиску на росію, оголює системний параліч блоку. ЄС ризикує опинитися на узбіччі в момент, коли геополітичні рішення приймаються швидше, ніж їх може опрацювати система. Розчарування через безвихідну ситуацію виливається назовні. Група країн на чолі з Німеччиною та Швецією наполягає на різкому обмеженні або повному скасуванні національних вето, які дозволяють одній столиці блокувати дії всього блоку.
 
"Ми повинні скасувати принцип одностайності в ЄС у зовнішній політиці та політиці безпеки до кінця поточного законодавчого періоду, щоб стати більш здатними до дій на міжнародній арені та стати по-справжньому дорослими. Весь досвід, який ми отримали за останні тижні завдяки допомозі Україні та санкціям проти росії, вказує на це", – заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
 
Європейські столиці побоюються, що результати зовнішньої політики ЄС можуть стати заручниками внутрішньої політики. Навіть якщо угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан програє майбутні вибори в Угорщині, дипломати попередили, що корінна проблема залишиться, оскільки принцип одностайності дозволить будь-якому уряду заблокувати усі рішення.
 
Інша група країн, включаючи Францію, Бельгію та малі держави-члени, які бояться бути придушеними, твердо захищають право вето, стверджуючи, що воно є основою їхніх національних інтересів. Для багатьох країн реальна проблема – це одностайність. Оскільки президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як і раніше, розходяться в думках з цього питання, аналітичні центри та політичні партії намагаються сформувати хід дискусії.
 
Правоцентристська Європейська народна партія висунула пропозиції щодо зміни архітектури зовнішньої політики ЄС, закликавши у своєму маніфесті 2024 року замінити главу зовнішньополітичного відомства ЄС на "міністра закордонних справ ЄС у ранзі віцеголови Єврокомісії" та створити Раду безпеки, до якої також увійшли б такі партнери, як Велика Британія, Норвегія та Ісландія.
Останні матеріали

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
