Учасники Договору про нерозповсюдження ядерної зброї закликали рф вивести війська з України

Держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) рішуче засудили неспровоковану та невиправдану агресивну війну російської федерації проти України і закликали окупантів вивести свої війська з території нашої країни.

Про це йдеться у заяві держав-учасниць ДНЯЗ , яку оприлюднила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Країни-учасниці ДНЯЗ у своїй заяві рішуче засудили триваючу неспровоковану та невиправдану агресивну війну російської федерації проти України, яка є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Вони також підтвердили прихильність ДНЯЗ як наріжному каменю режиму ядерного роззброєння та нерозповсюдження та важливому фундаменту для досягнення ядерного роззброєння, ядерного нерозповсюдження та мирного використання ядерної енергії.

Усі підписанти засудили огидні дії рф, які призвели до позбавлення України контролю над українськими ядерними об’єктами та зриву здійснення нашою країною невід’ємного права на розвиток досліджень, виробництва та використання ядерної енергії в мирних цілях.

Окремо автори спільної заяви високо оцінили героїчні зусилля українського персоналу на українських ядерних об’єктах, зокрема на Запорізькій АЕС та Чорнобильській АЕС, які продовжують невтомно працювати для забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Країни-учасниці ДНЯЗ вимагають негайного виведення росією збройних сил з України та повернення повного контролю над ЗАЕС, а також над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України українській владі, щоб забезпечити їх безпечну та надійну роботу.