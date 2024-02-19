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Угорський уряд не прийняв делегацію сенаторів США

19 лютого 2024, 09:09
Угорський уряд не прийняв делегацію сенаторів США
Фото: Getty Images
Делегація американських сенаторів прибула з офіційним візитом до Угорщини, щоб закликати уряд країни негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.

Проте угорські політики відмовилися зустрічатися з сенаторами, пише The Washington Post.

"Зі вступом Швеції до НАТО Угорщина і ваш прем'єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним народам світу", - заявив сенатор-республіканець Том Тілліс під час пресконференції в посольстві США у Будапешті.

Сенаторів-демократів розчаровує, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією. 

Одна з політиків США Кріс Мерфі налаштована оптимістично і сподівається, що питання про вступ Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться на засідання 26 лютого.

Вона додала, що відмова уряду Орбана зустрітися з делегацією дивна і викликає занепокоєння.

Міністр закордонних справ Угорщини в п'ятницю сказав, що вітає візит сенаторів, але заявив: "Не варто намагатися чинити на нас тиск, тому що ми є суверенною країною".

 

УгорщинаделегаціяСенатори США

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