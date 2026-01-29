Угорцям розішлють текст "національної петиції" проти фінансової підтримки України

Її ініціював уряд Орбана.

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 29 січня запустив антиукраїнську "національну петицію", спрямовану проти фінансової підтримки України.

Про це у соцмережах повідомив Віктор Орбан.

У відеоролику, оприлюдненому на Facebook-сторінці Орбана, він відповідав на запитання, чому, на його думку, "варто підписати" петицію проти фінансової підтримки України.

"Вони заберуть наші гроші в Україну, якщо ми не будемо чинити опору. Треба сказати ні, ми не будемо платити, не будемо давати гроші. Україна має стати на ноги своїми силами, а не коштом грошей угорців", — сказав угорський прем’єр.

"Національну петицію" Орбан анонсував ще два тижні тому. Її розішлють угорцям поштою, а заповнити й надіслати її назад вони зможуть до 23 березня — незадовго до парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня. Кілька днів тому угорський уряд оприлюднив текст цієї петиції. На ній зображені президент України Володимир Зеленський, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер.

У тексті петиції уряд Угорщини заявляє, нібито для Брюсселя "більше нічого не має значення, крім України".

"Урсула фон дер Ляєн каже: “Європа повинна воювати!”. А витрати на війну оплачуватимуть європейці, серед яких і ми, угорці. Брюссель приховує від європейців очевидний факт, що Україна ніколи не поверне сотень мільярдів євро допомоги", — йдеться в тексті.

Далі угорцям пропонують поставити галочку навпроти трьох пунктів:

"Я кажу ні подальшому фінансуванню російсько-української війни";

"Я кажу ні тому, щоб ми платили за функціонування української держави протягом наступних 10 років";

"Я кажу ні підвищенню цін через війну".

Зазначимо, що з 2010 року уряд Орбана організував низку «національних консультацій» з різних питань: від міграції до прав ЛГБТК+. Це розсилки поштою, під час яких усі угорці, які мають право голосу, отримують листи із запитаннями й пропозицією вибрати відповідь зі списку, іноді просте "так" чи "ні".