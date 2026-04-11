Україна діятиме дзеркально у разі порушення Великоднього перемир’я росією – Зеленський

Українська сторона визначила параметри реагування на можливі порушення режиму припинення вогню з боку російської армії.

За його словами, Україна дотримуватиметься режиму тиші та діятиме виключно дзеркально.

"Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей", — наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті. Водночас Україна неодноразово пропонувала росії різні формати припинення вогню. Зеленський зазначив, що період Великодня має стати часом тиші та безпеки, а припинення вогню на свято могло б стати першим кроком до реального мирного процесу.

Також глава держави повідомив, що обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським порядок дій українських підрозділів в умовах можливого перемир’я.