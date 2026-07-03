Україна долучиться до чотирьох нових оборонних проєктів ЄС

На програму виділено €1,5 млрд.

Україна долучиться до чотирьох із п'яти напрямів у нових Європейських оборонних проєктах спільного інтересу.

Про це повідомили в Єврокомісії.

Йдеться про масштабні військові проєкти у сферах безпілотників і протидії їм, морської та підводної оборони, космічних технологій, протиповітряної оборони, а також посилення безпеки на східному фланзі ЄС. Участь в ініціативі візьмуть приблизно 18 країн ЄС, а Єврокомісія контролюватиме процес.

Ініціативи фінансуватимуть у межах Європейської оборонної промислової програми, на яку передбачено €1,5 млрд, з яких €325 млн вже виділено на старт нових проєктів. Після того як Рада ЄС схвалить проєкти, вони отримають офіційний статус і доступ до фінансування ЄС, а також зможуть претендувати на підтримку з майбутнього Європейського фонду конкурентоспроможності.

Нагадаємо, світ не вперше залучає Україну до оборонних ініціатив. Зокрема, у березні Україна відправила команду фахівців з безпілотників до Йорданії для допомоги в захисті американських військових баз від іранських дронів.