Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна долучиться до чотирьох нових оборонних проєктів ЄС

03 липня 2026, 21:07
Україна долучиться до чотирьох нових оборонних проєктів ЄС
Фото: google.com
На програму виділено €1,5 млрд.

Україна долучиться до чотирьох із п'яти напрямів у нових Європейських оборонних проєктах спільного інтересу.

Про це повідомили в Єврокомісії.

Йдеться про масштабні військові проєкти у сферах безпілотників і протидії їм, морської та підводної оборони, космічних технологій, протиповітряної оборони, а також посилення безпеки на східному фланзі ЄС. Участь в ініціативі візьмуть приблизно 18 країн ЄС, а Єврокомісія контролюватиме процес.

Ініціативи фінансуватимуть у межах Європейської оборонної промислової програми, на яку передбачено €1,5 млрд, з яких €325 млн вже виділено на старт нових проєктів. Після того як Рада ЄС схвалить проєкти, вони отримають офіційний статус і доступ до фінансування ЄС, а також зможуть претендувати на підтримку з майбутнього Європейського фонду конкурентоспроможності.

Нагадаємо, світ не вперше залучає Україну до оборонних ініціатив. Зокрема, у березні Україна відправила команду фахівців з безпілотників до Йорданії для допомоги в захисті американських військових баз від іранських дронів.

ЄврокомісіяоборонаЄвросоюз

Останні матеріали

Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд війни. Удари по військово-промисловій базі росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2026, 11:43
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
Смерть і кремль. Чи змінив би наступник путіна режим у росії? – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 02 липня 2026, 08:00
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється