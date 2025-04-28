Україна домовилася з США не зараховувати вже надану допомогу в угоді про надра – Шмигаль

Над документом ще працюють юридичні команди.

Прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив, що в угоді про надра між Україною і США не буде зараховуватися допомога Україні, була яка надана США раніше.

Про це Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"Важлива зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами.

Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом.

Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - йдеться в дописі.

Ми також писали, що Україна найняла американську юридичну фірму для допомоги з угодою про корисні копалини.