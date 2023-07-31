Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна дорого платить за нерішучість союзників – WP

31 липня 2023, 16:51
Україна дорого платить за нерішучість союзників – WP
Фото: з відкритих джерел
оюзники України вже давно усвідомили, з якою шаленою швидкістю росія розбудовує оборонні споруди на окупованій території. Але це усвідомлення мало вплинуло на швидкість прийняття ними власних рішень.

У вересні минулого року Україна звернулася до західних союзників з проханням надати їй танки, щоб відбити російське вторгнення. На той час росія не закріпилася на захопленій нею території. Поки союзники сперечалися, чи варто їм надсилати танки, росія почала окопуватися.

Про це в статті для Washington Post пише OSINT-аналітик з American Enterprise Institute Бреді Афрік. 

Він зауважує, що 4 вересня 2022 року Україна вперше попросила західні танки. Тоді супутникові знімки свідчили, що росія лише почала будувати укріплення. А 25 січня 2023-го, коли Україні нарешті пообіцяли танки, минуло вже півроку. І з космосу було видно сотні кілометрів укріплень.

Потім ситуація повторилася. Україна публічно звернулася до США з проханням надати касетні боєприпаси минулої зими невдовзі після визволення Херсона. Адміністрація Джо Байдена зволікала з відповіддю на цей запит. Тим часом на окупованій території сталося ось що.  8 грудня 2022 року, коли Україна попросила американські касетні снаряди, більшість нових укріплень росії були зосереджені поблизу лінії фронту. Через 6 місяців - 6 липня 2023 року - Україна нарешті отримала бажану зброю. І росія встигла укріпити величезні ділянки української території на сході і півдні, вздовж кордону і по всьому північному Криму.

"Тенденція до зволікань досі зберігається. Україна просить надати ракети великої дальності, які вона хотіла б використовувати для ураження російських командних пунктів, плацдармів і складів постачання за лінією фронту. США знову затягують час", - пише Афрік.

Не відомо, чого саме боїться Вашингтон: чи ескалації, чи того, що поставки потрібних матеріалів недостатні. Але автор не сумнівається, що Україна, зрештою, отримає далекобійні ракети, як і танки чи касетні боєприпаси до них.

"Якщо останній рік конфлікту щось і показав, так це те, що подібні сумніви дорого коштують. Вони не лише забирають додаткові українські життя, але й роблять затяжну і виснажливу війну більш імовірною", - йдеться в статті.

Союзники України вже давно усвідомили, з якою шаленою швидкістю росія розбудовує оборонні споруди на окупованій території. Але це усвідомлення мало вплинуло на швидкість прийняття ними власних рішень. Це має змінитися. Замість того, щоб спостерігати, як контрнаступ України перетворюється на повільну війну на виснаження, західні лідери повинні стати більш проактивними. Україні потрібна допомога, а не виправдання.

війназброяЗахід

Останні матеріали

Політика
"Вагнер" насторожив Пекін. Заколот Прігожина продемонстрував Китаю нестабільного союзника – Юнь Сунь
Переклад iPress – 31 липня 2023, 17:16
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 липня 2023, 12:22
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Cуспільство
Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2023, 01:13
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється