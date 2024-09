Україна є процвітаючим ринком для виробників зброї з Балкан – The Economist

Балканські країни використовують зброю як політичний інструмент для зближення з США та ЄС.

Західнобалканські виробники зброї переживають бум. З 2020 року сербський експорт зброї збільшився в чотири рази; з моменту вторгнення в Україну було поставлено боєприпасів на суму близько 800 млн євро. Експорт Боснії за перші чотири місяці 2024 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року. Її заводи з виробництва боєприпасів працюють цілодобово, каже Ясмін Муянович з аналітичного центру New Lines Institute for Strategy and Policy.

Особливий інтерес України та її союзників до зброї балканських виробників пов'язаний з їхньою здатністю виробляти боєприпаси та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Балканська зброя, як правило, дешева: снаряд може коштувати на чверть дешевше, ніж західний.

Про це йдеться в матеріалі журналу The Economist.

І в Боснії, і в Сербії діють закони, які забороняють продавати зброю в зони бойових дій. Але вони знайшли обхідні шляхи через третіх осіб. Америка, наприклад, є основним покупцем набоїв з Боснії, які вона перенаправляє в Україну.

Сербія, попри свою відмову запровадити санкції проти росії, переправляє тисячі артилерійських снарядів через Чехію, Туреччину та багато компаній, які займаються виробництвом снарядів. Для деяких регіональних урядів це можливість завоювати політичний авторитет у США та Євросоюзу. Особливо це стосується тих, хто прагне вступити до ЄС, зокрема Боснія та Албанія. Україна має вигоду від цього.

Крім того, для Александара Вучича, президента Сербії, продаж зброї Україні є частиною його стратегії балансування між Заходом і росією. Але це також і хороший бізнес.