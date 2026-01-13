Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через удари росії
13 січня 2026, 17:57
Фото: unian.ua
Надзвичайні дебати в ОБСЄ відбудуться у четвер, 15 січня, і стануть черговим елементом міжнародного тиску на росію.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на вимогу Києва.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
За його словами, причиною стали російські удари по Україні та ігнорування москвою мирних ініціатив, що просуваються під егідою США. Надзвичайні дебати в ОБСЄ відбудуться у четвер, 15 січня, і стануть черговим елементом міжнародного тиску на росію.
"Час проведення надзвичайних дебатів приурочений до першого засідання Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентації пріоритетів головування моїм другом, Ігнаціо Кассіса, що чітко показує, що тривалий мир для України є головним пріоритетом цієї організації", - написав міністр
Окремо Сибіга закликав усі держави-учасниці ОБСЄ консолідувати зусилля у протидії загрозам, які несе найбільша та найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни, зокрема для принципів суверенітету, територіальної цілісності, свободи та захисту людського життя.