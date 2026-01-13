Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через удари росії

13 січня 2026, 17:57
Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через удари росії
Фото: unian.ua
Надзвичайні дебати в ОБСЄ відбудуться у четвер, 15 січня, і стануть черговим елементом міжнародного тиску на росію.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на вимогу Києва.
 
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
 
За його словами, причиною стали російські удари по Україні та ігнорування москвою мирних ініціатив, що просуваються під егідою США. Надзвичайні дебати в ОБСЄ відбудуться у четвер, 15 січня, і стануть черговим елементом міжнародного тиску на росію.
 
"Час проведення надзвичайних дебатів приурочений до першого засідання Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентації пріоритетів головування моїм другом, Ігнаціо Кассіса, що чітко показує, що тривалий мир для України є головним пріоритетом цієї організації", - написав міністр
 
Окремо Сибіга закликав усі держави-учасниці ОБСЄ консолідувати зусилля у протидії загрозам, які несе найбільша та найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни, зокрема для принципів суверенітету, територіальної цілісності, свободи та захисту людського життя.

 

ОБСЄвійна в Україні

Останні матеріали

Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється