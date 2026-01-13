Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через удари росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на вимогу Києва.

За його словами, причиною стали російські удари по Україні та ігнорування москвою мирних ініціатив, що просуваються під егідою США. Надзвичайні дебати в ОБСЄ відбудуться у четвер, 15 січня, і стануть черговим елементом міжнародного тиску на росію.

"Час проведення надзвичайних дебатів приурочений до першого засідання Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентації пріоритетів головування моїм другом, Ігнаціо Кассіса, що чітко показує, що тривалий мир для України є головним пріоритетом цієї організації", - написав міністр

Окремо Сибіга закликав усі держави-учасниці ОБСЄ консолідувати зусилля у протидії загрозам, які несе найбільша та найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни, зокрема для принципів суверенітету, територіальної цілісності, свободи та захисту людського життя.