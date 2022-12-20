Україна із союзниками НАТО може отримати 44,9 млрд доларів термінової допомоги від США

Конгрес Сполучених Штатів оприлюднив законопроєкт про державне фінансування, який включає рекордні військові витрати.

Конгрес США оприлюднив законопроєкт про державне фінансування на 1,7 трильйона доларів, який включає рекордні військові витрати, передає Reuters.

Загальний обсяг фінансування, запропонований у документі, перевищує 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році.

Лідери Сенату та Палати представників мали на меті прийняти законопроєкт і надіслати його на підпис президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб забезпечити відсутність перерв у діяльності уряду. Місяцями демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей слід витрачати на військові та невійськові програми.

У законопроєкт включено 44,9 мільярда доларів на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО та 40,6 мільярда доларів на допомогу громадам по всій країні, які відновлюються після стихійних лих.