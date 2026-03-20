Українські інструктори на Близькому Сході шоковані тактикою ППО союзників.

Українські фахівці, відправлені до країн Перської затоки для допомоги у захисті від ракет і дронів, виявили суттєві відмінності у застосуванні систем Patriot порівняно з власним досвідом.

Про це повідомила The Times.

За даними ЗМІ, українські війська протиповітряної оборони (ППО) протягом чотирьох років довели свою ефективність у боях, знищивши близько 140 тис. ракет, дронів, бомб і ворожих літаків. Видання зазначає, що понад 44 тис. з них – це іранські дрони Shahed, які нині атакують американські бази на Близькому Сході.

Як зазнанила The Times, Україна має одну з "найскладніших систем ППО у світі". Вона інтегрувала радянські та системи стандартів НАТО, створивши багаторівневий підхід із електронною боротьбою, винищувачами, вертольотами, системами Patriot, перехоплювачами дронів та навіть простими кулеметами. У матеріалі згадується, що система Merops, розроблена США, успішно проходила бойові випробування в Україні. Тому, з точки зору українських поставок безпілотників-перехоплювачів на рівні обладнання, американці, за словами Бронка, не потребують допомоги.

Незважаючи на заперечення Трампа, Центральне командування США запросило українських експертів до Перської затоки для надання консультаці, пише The Times з посиланням на джерела в Повітряних силах України. За інформацією Зеленського, команди українських фахівців працюють у Кувейті, Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії.

Щодо тактики роботи ППО, український офіцер у коментарі ЗМІ зазначив, що був "вражений" тим, що держави Перської затоки запускали по одній цілі одразу вісім ракет-перехоплювачів Patriot – кожна вартістю понад $3 млн.