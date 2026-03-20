Українські інструктори на Близькому Сході шоковані тактикою ППО союзників.
Українські фахівці, відправлені до країн Перської затоки для допомоги у захисті від ракет і дронів, виявили суттєві відмінності у застосуванні систем Patriot порівняно з власним досвідом.
Про це повідомила The Times.
За даними ЗМІ, українські війська протиповітряної оборони (ППО) протягом чотирьох років довели свою ефективність у боях, знищивши близько 140 тис. ракет, дронів, бомб і ворожих літаків. Видання зазначає, що понад 44 тис. з них – це іранські дрони Shahed, які нині атакують американські бази на Близькому Сході.
Як зазнанила The Times, Україна має одну з "найскладніших систем ППО у світі". Вона інтегрувала радянські та системи стандартів НАТО, створивши багаторівневий підхід із електронною боротьбою, винищувачами, вертольотами, системами Patriot, перехоплювачами дронів та навіть простими кулеметами. У матеріалі згадується, що система Merops, розроблена США, успішно проходила бойові випробування в Україні. Тому, з точки зору українських поставок безпілотників-перехоплювачів на рівні обладнання, американці, за словами Бронка, не потребують допомоги.
Незважаючи на заперечення Трампа, Центральне командування США запросило українських експертів до Перської затоки для надання консультаці, пише The Times з посиланням на джерела в Повітряних силах України. За інформацією Зеленського, команди українських фахівців працюють у Кувейті, Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії.
Щодо тактики роботи ППО, український офіцер у коментарі ЗМІ зазначив, що був "вражений" тим, що держави Перської затоки запускали по одній цілі одразу вісім ракет-перехоплювачів Patriot – кожна вартістю понад $3 млн.
ЗСУ заявили, що використали лише одну чи дві ракети для збиття російських балістичних ракет, зазнаючать в статті. Дані бойових місій українських екіпажів Patriot були передані союзникам, однак США та їхні партнери в Перській затоці, ймовірно, не врахували напрацьовані Україною підходи для підвищення ефективності перехоплень, зазначив український офіцер.
Українські офіцери також наголошують, що місцеві війська не завжди уважно контролюють системи під час бойових дій. Наприклад, у березні 2026 року три американські F-15E були збиті кувейтською ППО під час переслідування дронів. Видання зазначає, що українці були "шоковані" такою "недбалістю". Офіцер зазначив, що був здивований тим, як можна сплутати літак із БПЛА, і додав, що залишається незрозумілим "куди дивилися бортові керівники".
Аналітики The Times припускають, що різниця в підходах пов’язана з тим, що військові країн Перської затоки покладаються на автоматичний режим роботи Patriot, залишаючи батареї в укритті, тоді як українські розрахунки керують вогнем вручну. У матеріалі зауважили, що за перші дні конфлікту США та союзники випустили понад 800 ракет Patriot, що перевищує кількість ракет, отриманих Україною за три роки.
Офіцер зазначив, що США та їхні союзники "часто стріляли бездумно", зокрема використовуючи дорогі ракети SM-6 вартістю близько $6 млн для знищення дронів Shahed, ціна яких становить приблизно $70 тис. Збитки у перській затоці оцінюються на мільярди, пише The Times.
Також видання наводить приклад пошкодження американського радара раннього виявлення AN/FPS-132 вартістю близько $1 млрд, а також щонайменше одного радара системи протиракетної оборони THAAD вартістю приблизно $300 млн. За словами офіцера Повітряних сил, ці системи тривалий час залишалися на одному місці, після чого були уражені трьома дронами типу Shahed. Він наголосив, що у масштабній та інтенсивній війні вирішальне значення має "вартість має ключове значення, як і збереження найдорожчого обладнання".