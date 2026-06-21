Україна масово відправляє бойових роботів у "кілзону" – Business Insider

Україна планує виготовити 50 тисяч наземних роботів у 2026 році.

Україна стрімко збільшує кількість наземних бойових роботів на фронті, покладаючи на них дедалі більше небезпечних завдань. Безпілотні платформи доставляють боєприпаси, евакуюють поранених, встановлюють міни та атакують позиції російських військ. Хоча багато таких машин не переживають навіть кількох бойових виходів, військові вважають це виправданою ціною за збережені життя солдатів.

Про це пише Business Insider.

Через щільне мінування, артилерійські обстріли та масове використання дронів доставка вантажів на передову стала однією з найризикованіших місій.

"Якщо ви відправляєте водія-людину доставляти такі речі, є величезна ймовірність, що його вб'ють", – заявив командир взводу 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Кушнєров. Саме тому українська армія все частіше використовує наземні безпілотні платформи для доставки боєприпасів, продовольства та евакуації поранених. Одним із виробників таких систем є українська компанія Ratel Robotics. Її генеральний директор Тарас Остапчук розповів, що перший робот компанії, створений наприкінці 2023 року, був фактично самохідною платформою з протитанковими мінами для ударів по ворожих цілях. Сьогодні підприємство виробляє сотні безпілотних наземних машин щомісяця.

"Найголовніше – врятувати життя наших солдатів", – наголосив Остапчук.

За його словами, вартість роботів становить від 2 до 40 тисяч доларів залежно від розміру та функцій. Сучасні платформи можуть перевозити сотні кілограмів вантажів, евакуювати поранених, встановлювати міни, запускати FPV-дрони та виконувати ударні місії. Попит на наземні роботизовані системи стрімко зростає. За даними видання, у першій половині 2026 року Україна замовила 25 тисяч наземних роботів – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік. До кінця року планується виготовити 50 тисяч таких машин.

За словами генерального директора державної платформи Brave1 Андрія Гриценюка, сьогодні в Україні вже працюють близько 280 виробників, які створюють понад 550 моделей наземних роботів. Водночас навіть сучасні машини залишаються вразливими на полі бою. За словами Андрія Кушнєрова, поблизу лінії фронту наземний робот зазвичай витримує лише від п'яти до десяти місій. Щоб підвищити живучість техніки, виробники почали встановлювати протиосколкове бронювання, а також працюють над системами захисту від FPV-дронів.

Експерти наголошують, що досвід України може стати важливим уроком для інших країн. Майбутні війни можуть визначати не лише дорогі високотехнологічні системи, а й здатність швидко виробляти великі партії відносно дешевих роботизованих платформ, які можна легко замінити після втрати на полі бою.