Україна може використати британські ракети для ударів по Криму

Україна готова використати британські ракети великої дальності для завдання ударів по тимчасово окупованому росією Криму.

Про це повідомляє The Times.

Як зазначається, після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв Україні далекобійні ракети, розпочалося обговорення, які саме це будуть боєприпаси – протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadow класу "повітря-земля".



The Times нагадала про слова Зеленського, що зброя більшої дальності західних союзників завдасть удару "вглиб окупованих територій".

Джерела в українській обороні підтвердили The Times, що Київ готовий використовувати далекобійні ракети для ударів по Криму.

8 лютого офіційний Лондон оголосив, що запропонує "можливість більшої дальності" для Сил оборони.