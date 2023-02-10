Україна може використати британські ракети для ударів по Криму
Про це повідомляє The Times.
Як зазначається, після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв Україні далекобійні ракети, розпочалося обговорення, які саме це будуть боєприпаси – протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadow класу "повітря-земля".
The Times нагадала про слова Зеленського, що зброя більшої дальності західних союзників завдасть удару "вглиб окупованих територій".
8 лютого офіційний Лондон оголосив, що запропонує "можливість більшої дальності" для Сил оборони.