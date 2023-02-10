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Україна може використати британські ракети для ударів по Криму

10 лютого 2023, 09:13
Україна може використати британські ракети для ударів по Криму
Фото: topwar.ru
Україна готова використати британські ракети великої дальності для завдання ударів по тимчасово окупованому росією Криму.

Про це повідомляє The Times.

Як зазначається, після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв Україні далекобійні ракети, розпочалося обговорення, які саме це будуть боєприпаси – протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadow класу "повітря-земля".

The Times нагадала про слова Зеленського, що зброя більшої дальності західних союзників завдасть удару "вглиб окупованих територій".

Джерела в українській обороні підтвердили The Times, що Київ готовий використовувати далекобійні ракети для ударів по Криму.
 

8 лютого офіційний Лондон оголосив, що запропонує "можливість більшої дальності" для Сил оборони.

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