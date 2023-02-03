Україна не "здаватиме" Бахмут – Зеленський
Глава держави наголосив, що здавати Бахмут ніхто не буде.
"Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею. Якщо буде пришвидшена зброя, а саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року", – заявив Зеленський.
За його словами, Україна знає, що їй конкретно потрібно для того, щоб це зробити. Президент подякував усім державам, які перебувають на цьому шляху поруч із нашою країною, а також наголосив, що протистояння на сході посилюватиметься, бо росія прагне реваншу.
"І цього реваншу вони хочуть саме там, де він їм дуже потрібен. Наше завдання – не дати їм цієї можливості до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що ми маємо шанс", – підсумував глава держави.