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Україна не "здаватиме" Бахмут – Зеленський

03 лютого 2023, 17:39
Україна не
Фото: president.gov.ua
Українські Сили оборони не відійдуть від Бахмута та почнуть деокуповувати захоплену росіянами територію Сходу, але для цього потрібна далекобійна зброя.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за результатами Саміту Україна-ЄС.

Глава держави наголосив, що здавати Бахмут ніхто не буде.

"Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею. Якщо буде пришвидшена зброя, а саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року", – заявив Зеленський.

За його словами, Україна знає, що їй конкретно потрібно для того, щоб це зробити. Президент подякував усім державам, які перебувають на цьому шляху поруч із нашою країною, а також наголосив, що протистояння на сході посилюватиметься, бо росія прагне реваншу.

"І цього реваншу вони хочуть саме там, де він їм дуже потрібен. Наше завдання – не дати їм цієї можливості до моменту зміцнення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що ми маємо шанс", – підсумував глава держави.

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