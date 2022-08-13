Україна отримала від Словаччини 4 артилерійські установки Zuzana 2

Перші 4 артилерійські установки вже знаходяться в розпорядженні українських військових.

Братислава передала Києву перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2, - повідомив міністр оборони Словаччина Ярослав Надь у Twitter.

"Раді підтвердити, що перші 4 Zuzana Howitzers перебувають в Збройних Силах України та готові до розгортання для захисту від російських агресорів", - йдеться в повідомленні.

"Вони готові до використання і захисту від російських агресорів", - зазначив Надь.

Zuzana 2 — самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм. Як і попередні зразки, САУ Zuzana 2 також побудована на колісному шасі TATRA 8x8. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км.