RSS
НОВИНИ

Україна отримала від Словаччини 4 артилерійські установки Zuzana 2

Перші 4 артилерійські установки вже знаходяться в розпорядженні українських військових.
Україна отримала від Словаччини 4 артилерійські установки Zuzana 2 Фото: Zuzana-2, Ярослав Надь у Twitter
Братислава передала Києву перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2, - повідомив міністр оборони Словаччина Ярослав Надь у Twitter.
 
"Раді підтвердити, що перші 4 Zuzana Howitzers перебувають в Збройних Силах України та готові до розгортання для захисту від російських агресорів", - йдеться в повідомленні.
 
"Вони готові до використання і захисту від російських агресорів", - зазначив Надь.
 
Zuzana 2 — самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм. Як і попередні зразки, САУ Zuzana 2 також побудована на колісному шасі TATRA 8x8. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2022 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Друга Українська Армія - Енн Епплбаум, The Atlantic

Друга Українська Армія - Енн Епплбаум, The Atlantic

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.