Україна погодилася на оновлену мирну угоду США

25 листопада 2025, 15:55
Джерело журналістів повідомило, що залишилося доопрацювати "дрібні" деталі.
Українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США.
 
Про це журналісти повідомили з посиланням на анонімних посадовців, пише CBS News.
 
Американський співрозмовник ABC News сказав, що "українці погодилися на мирну угоду". Він додав, що є деякі "дрібні деталі", які треба врегулювати, але згода уже є. 
 
"Українці погодилися з мирною угодою. Є деякі дрібні деталі, які треба врегулювати, але вони погодилися з мирною угодою", – процитували вони своє джерело. 
 
Американський генерал Дрісколл вчора і сьогодні провів зустрічі із росіянами в ОАЕ, підтвердив речник американської армії, підполковник Джеффрі Толберт.
 
"Переговори пройшли дуже добре і ми залишаємося оптимістичними", – сказав він. 
 
За даними ABC, після перемовин України і США в Женеві з плану виключили пункти про амністію за дії, скоєні під час війни, та про обмеження чисельності армії. 
 
Дрісколл до зустрічі з росіянами в ОАЕ був в Україні, а потім брав участь у перемовинах у Женеві. Дрісколла під час його поїздки до України супроводжували начальник штабу армії США генерал Ренді Джордж, командувач армії США в Європі та Африці генерал Кріс Донах'ю, командувач армії США в Європі та Африці, старший сержант армії Майкл Ваймер та генерал-лейтенант Кертіс Баззард, який очолює програму військової допомоги США Україні.
 
Ці високопоставлені офіцери американської армії не брали участі в наступних переговорах у Женеві та не беруть участі в останніх переговорах з російськими чиновниками в Абу-Дабі.

 

