Україна погодилася на оновлену мирну угоду США

Українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США.

Американський співрозмовник ABC News сказав, що "українці погодилися на мирну угоду". Він додав, що є деякі "дрібні деталі", які треба врегулювати, але згода уже є.

"Українці погодилися з мирною угодою. Є деякі дрібні деталі, які треба врегулювати, але вони погодилися з мирною угодою", – процитували вони своє джерело.

Американський генерал Дрісколл вчора і сьогодні провів зустрічі із росіянами в ОАЕ, підтвердив речник американської армії, підполковник Джеффрі Толберт.

"Переговори пройшли дуже добре і ми залишаємося оптимістичними", – сказав він.

За даними ABC, після перемовин України і США в Женеві з плану виключили пункти про амністію за дії, скоєні під час війни, та про обмеження чисельності армії.

Дрісколл до зустрічі з росіянами в ОАЕ був в Україні, а потім брав участь у перемовинах у Женеві. Дрісколла під час його поїздки до України супроводжували начальник штабу армії США генерал Ренді Джордж, командувач армії США в Європі та Африці генерал Кріс Донах'ю, командувач армії США в Європі та Африці, старший сержант армії Майкл Ваймер та генерал-лейтенант Кертіс Баззард, який очолює програму військової допомоги США Україні.

Ці високопоставлені офіцери американської армії не брали участі в наступних переговорах у Женеві та не беруть участі в останніх переговорах з російськими чиновниками в Абу-Дабі.