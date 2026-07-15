Україна поширила кампанію з ураження російських танкерів на Чорне море

Вдалося уразити 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир.

Українські військові продовжили ураження російських танкерів, завдавши удару по 20 суднах за ніч. Однак цього разу атаки відбулися не в Азовському морі, а в Чорному.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, загалом вдалося уразити 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Він пообіцяв згодом надати відеопідтвердження.

Мадяр також прокоментував заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який напередодні назвав українські атаки на російські танкери в Азовському морі "чистісіньким тероризмом, гіршим за піратство".