Україна поширила кампанію з ураження російських танкерів на Чорне море
15 липня 2026, 10:31
Скриншот / Telegram / МАДЯР
Вдалося уразити 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир.
Українські військові продовжили ураження російських танкерів, завдавши удару по 20 суднах за ніч. Однак цього разу атаки відбулися не в Азовському морі, а в Чорному.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.
За його словами, загалом вдалося уразити 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Він пообіцяв згодом надати відеопідтвердження.
Мадяр також прокоментував заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який напередодні назвав українські атаки на російські танкери в Азовському морі "чистісіньким тероризмом, гіршим за піратство".
"Ніякого піратства, лавров – джаст бізнес. Ваш, кривавий. У фокусі Волелюбного Українського Птаха. У безодню морську", – сказав командувач СБС.
Нагадаємо, останніми днями Україна почала атакувати російські танкери біля Криму. Загалом за дев’ять днів ударів завдали по 116 російських суднах.