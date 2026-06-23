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Україна посилює удари по росії: в ISW розкрили вражаючі цифри

23 червня 2026, 10:57
Україна посилює удари по росії: в ISW розкрили вражаючі цифри
Фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ значно збільшили середню глибину своїх ударів по російських цілях на окупованій території.
Україна продовжує розширювати інтенсивність та дальність своєї ударної кампанії середньої та далекої дальності.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Російське опозиційне видання Meduza проаналізувало координати українських ударів по військовій техніці та логістиці окупантів на основі даних проєкту GeoConfirmed. За результатами аналізу, у травні та червні 2026 року середня глибина українських ударів значно зросла. Якщо раніше цілі вражалися за кілька кілометрів від лінії фронту, то тепер йдеться про десятки кілометрів у тилу російських військ. Французький OSINT-аналітик Клемент Молін підтвердив за відеозаписами щонайменше 500 українських ударів по російських вантажівках та транспортних засобах у період з 1 травня по 18 червня.
 
Крім того, геолокаційні дані підтверджують 270 таких ударів від початку 2026 року. За даними Meduza, у травні українські сили особливо активно атакували тилові райони російського угруповання на гуляйпільському та оріхівському напрямках. Під ударами опинилися ділянки траси М-14 Ростов-Крим на південному заході Донецької області та сході Запорізької області.
 
У червні інтенсивність атак на цих напрямках зменшилася. Водночас, як зазначає Meduza, українські військові змістили акцент на тимчасово окуповану Херсонську область та Крим. Також розширилася кампанія ударів по ближніх тилових районах російських військ на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках.
 
За оцінкою ISW, українські сили завдали щонайменше:
 
  • 210 ударів середньої дальності по окупованих територіях у травні;
  • 145 таких ударів у червні станом на сьогодні.
 
Аналітики також звернули увагу на розширення можливостей українських далекобійних безпілотників. 21 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що нові українські дрони Fire Point вже уразили цілі на відстані до 2070 кілометрів. За словами глави держави, найближчим часом українські безпілотники зможуть завдавати ударів на дальність до 3000 кілометрів.
 
В ISW зазначають, що з березня 2026 року Україна також наростила масштаби ударів по російській нафтовій інфраструктурі.
 
За геолокаційними даними аналітиків, українські сили завдали щонайменше:
 
  • 18 ударів по нафтових об'єктах рф у квітні;
  • 33 удари у травні;
  • 28 ударів у червні станом на сьогодні.

 

війна в Україніросія окупанти

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