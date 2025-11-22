Україна повернула з білорусі 31 цивільного громадянина

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед них є тяжкохворі.

Україна повернула свого 31 громадянина, яких утримували на території білорусі.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Так, до України повернулися жінки та чоловіки, затримані на території білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення — від 2 до 11 років.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки — 18 років, найстаршому звільненому — 58 років.