Україна повернула з білорусі 31 цивільного громадянина
22 листопада 2025, 13:33
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Серед них є тяжкохворі.
Україна повернула свого 31 громадянина, яких утримували на території білорусі.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Так, до України повернулися жінки та чоловіки, затримані на території білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення — від 2 до 11 років.
Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки — 18 років, найстаршому звільненому — 58 років.
Раніше речниця самопроголошеного президента білорусі лукашенка Наталія Ейсмонт повідомила, що на прохання Києва був помилуваний 31 громадянин України.
Рішення ухвалили нібито "в розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом та лукашенком", "на прохання української сторони" та "з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту" в Україні.