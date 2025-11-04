Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей і підлітків

04 листопада 2025, 21:23
Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей і підлітків
Фото: з вільних джерел
Вони пережили роки страху, переслідувань і тиску з боку російських окупантів.

З тимчасово окупованих росіянами територій вдалося повернути ще вісьмох українських дітей та підлітків у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

Єрмак зазначив, що серед врятованих це 11-річний хлопчик, який чотири роки не виходив із дому, аби його не виявили окупанти, оскільки родина відмовилася від навчання в російській школі.

18-річному юнакові, за словами Єрмака, місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом до російської армії, якщо він не стане на військовий облік.

Ще 17-річний хлопець і його 15-річна сестра зазнавали постійного приниження у школі через використання української мови, а їхніх батьків штрафували за “непокору” окупаційній адміністрації.

Також 21-річного юнака окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання у нібито співпраці з українськими військовими, та погрожували його родині насильством.

Єрмак підкреслив, що всі звільнені діти нині у безпеці, отримують необхідну психологічну та медичну допомогу, відновлюють документи і поступово повертаються до мирного життя.

Керівник ОП подякував команді Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку та звільнення військовополонених, а також усім партнерам, які допомогли повернути дітей додому.

 

