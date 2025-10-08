З окупації повернули дві українські родини з дітьми

Після років страху та безсилля вони нарешті опинилися в безпеці на підконтрольній Україні території.

Дві сім’ї з тимчасово окупованих територій вдалося повернути в Україну в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Люди вперше за багато років опинилися в безпеці, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він написав у Telegram-каналі.

За словами Єрмака, одна з родин понад чотири роки жила в окупації. 15-річний син має порушення опорно-рухового апарату та потребував лікування, яке було неможливо отримати на захопленій території. Його 8-річна сестра і половину свого життя провела під звуки вибухів.

Інша історія — це 18-річна дівчина з мамою, які неодноразово намагалися самостійно виїхати з окупації, але щоразу безуспішно. Тепер обидві сім’ї перебувають на підконтрольній Україні території.

"Вони знову вдихнули повітря свободи. Тепер у безпеці. Попереду в них нове життя", - зазначив Єрмак.

Ініціатива Bring Kids Back UA спрямована на повернення українських дітей та родин із тимчасово окупованих територій і з території рф. З початку повномасштабного вторгнення рф незаконно вивезла з України тисячі дітей, багато з яких досі залишаються в ізоляції або під загрозою русифікації.