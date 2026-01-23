Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна провела зустріч із G7 щодо відновлення енергосистеми після ударів рф

23 січня 2026, 18:39
Прем’єрка подякувала країнам-партнерам за термінову допомогу

Держави "Групи семи" та деякі інші країни провели координаційне обговорення з Україною щодо невідкладних потреб для відновлення стабільності енергосистеми після останніх російських ударів.

Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

За її словами, організацією зустрічі допомогли Франція та профільний комісар Єврокомісії. Участь у заході взяли країни G7 та деякі інші партнери. З боку України були присутні прем’єрка Юлія Свириденко, міністр енергетики Денис Шмигаль, очільник МЗС Андрій Сибіга та віцепрем’єр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Розповіли партнерам про ситуацію в енергетиці у різних містах та регіонах України і наші невідкладні потреби для відновлення енергетичної інфраструктури", — зазначила Свириденко. Вона також запросила учасників зустрічі приїхати в Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російських ударів та їхній вплив на повсякденне життя українців.

Прем’єрка подякувала країнам-партнерам за термінову допомогу. За її словами, вже надано понад 6 тисяч одиниць різного енергетичного обладнання та фінансові внески до Фонду підтримки енергетики України. Серед допомоги:

  • 447 генераторів від ЄС та 10 млн євро від Італії;
  • 90 генераторів від Литви;
  • 60 млн євро та 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів від Німеччини;
  • 23 млн євро на підтримку енергетики від Великої Британії;
  • 400 млн доларів від США на гуманітарну підтримку населення;
  • понад 100 генераторів від Франції;
  • від Японії — 40 великих і середніх генераторів, 60 малих і середніх трансформаторів з обладнанням для ремонтів, 2 комбіновані теплоелектростанції та інше обладнання.

Зустріч стала частиною координації міжнародної підтримки України для забезпечення стабільності енергосистеми та посилення стійкості критичної інфраструктури перед новими загрозами.

