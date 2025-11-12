Україна розгортає першу в світі "стіну дронів"

Система має за допомогою рою безпілотників знищувати БпЛА та навіть керовані авіабомби.

Найближчим часом в Україні планують ввести в експлуатацію першу у світі систему "стіни дронів", призначену для перехоплення російських ударних безпілотників.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на засновника компанії-розробника Atreyd.

Система складається з десятків невеликих безпілотників, що після зльоту формують "літаюче мінне поле" або "завісу" в небі.

Кожен апарат працює від батареї, несе невелику вибухівку і може підриватися поруч із наближаючоюся боєприпасною ціллю, таким чином нейтралізуючи загрозу. Дрони можуть розташовуватися на різних висотах і підніматися на кілька тисяч метрів.

Ключові технічні особливості, які називає виробник:

система керується штучним інтелектом, що дозволяє в реальному часі змінювати конфігурацію "стіни" відповідно до траєкторій цілей;

здатність працювати без GPS завдяки попередньо завантаженій тривимірній карті зони;

заходи безпеки: система ідентифікації дружніх об’єктів та можливість екстреного ручного відключення оператором;

економічність: одне перехоплення вартує, за оцінкою виробника, «кілька тисяч доларів», а ненапалені апарати можуть повертатися на платформи і використовуватися повторно;

один оператор може контролювати близько сотні дронів при базовому навчанні.

Atreyd стверджує, що "стіна дронів" вже відправлена в Україну і невдовзі буде задіяна. За словами засновника компанії, під час випробувань система продемонструвала 100% ефективність; водночас використання в бойових умовах стане її першим відомим реальним застосуванням. Місце розміщення комплексу в Україні компанія не розкриває.

Видання пише, що концепція Atreyd була одним із фіналістів конкурсу НАТО серед українських і західних оборонних компаній на рішення проти російських авіабомб. Компанія вже підписала контракт щонайменше з однією країною-членом НАТО на поставку пускової платформи і дронів.

Експерти звертають увагу, що хоча технологія виглядає перспективною для захисту міст та критичної інфраструктури, її ефективність у реальних умовах ще потрібно незалежно підтвердити. Також використання "літаючих мінних полів" піднімає питання про ризики для цивільної авіації, безпеку в населених районах і можливі етичні та юридичні наслідки.