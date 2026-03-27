Україна ризикує залишитися без грошей до літа – Bloomberg
27 березня 2026, 12:56
Україна має кошти на покриття оборонних витрат лише до червня 2026 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
США майже повністю припинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до Білого дому в січні минулого року, залишивши Європу покривати основні витрати на зброю та фінансову підтримку уряду в Києві.
За оцінками Києва, цього року на закупівлю американської зброї потрібно $15 млрд. Загалом 2026 року країні знадобиться $52 млрд іноземної допомоги.
"Наразі Київ має достатньо коштів, щоб покривати видатки лише до червня, згідно з оцінками, якими поділилися як українські, так і іноземні посадовці. Підтримка західних союзників була критично важливою, щоб Україна могла продовжувати боротьбу протягом більш ніж чотирьох років повномасштабного вторгнення росії", – пише агентство.
Нагадаємо, Угорщина блокує кредит Україні. Крок Угорщини щодо блокування кредиту відбувається на тлі підготовки країни до виборів у квітні, які можуть позбавити прем’єр-міністра Віктора Орбана посади – давнього опонента Брюсселя та союзника президента росії путіна. Кредит для України було узгоджено в грудні лідерами ЄС як "рятівне коло" для Києва, адже у квітні очікувався дефіцит бюджету. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися підтримати Україну лише за умови, що не нестимуть відповідальності за відсотки та погашення кредиту – його мали б забезпечувати інші 24 країни ЄС.
Проте для того, щоб Єврокомісія могла використати так званий резерв бюджету ЄС для запозичень і подальшого кредитування України, все одно потрібне одностайне рішення.