Україна ризикує залишитися без грошей до літа – Bloomberg

27 березня 2026, 12:56
Фото: Генштаб ЗСУ
Україна має кошти на покриття оборонних витрат лише до червня 2026 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

США майже повністю припинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до Білого дому в січні минулого року, залишивши Європу покривати основні витрати на зброю та фінансову підтримку уряду в Києві.
 
За оцінками Києва, цього року на закупівлю американської зброї потрібно $15 млрд. Загалом 2026 року країні знадобиться $52 млрд іноземної допомоги.
 
"Наразі Київ має достатньо коштів, щоб покривати видатки лише до червня, згідно з оцінками, якими поділилися як українські, так і іноземні посадовці. Підтримка західних союзників була критично важливою, щоб Україна могла продовжувати боротьбу протягом більш ніж чотирьох років повномасштабного вторгнення росії", – пише агентство.
 
Нагадаємо, Угорщина блокує кредит Україні. Крок Угорщини щодо блокування кредиту відбувається на тлі підготовки країни до виборів у квітні, які можуть позбавити прем’єр-міністра Віктора Орбана посади – давнього опонента Брюсселя та союзника президента росії путіна.  Кредит для України було узгоджено в грудні лідерами ЄС як "рятівне коло" для Києва, адже у квітні очікувався дефіцит бюджету. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися підтримати Україну лише за умови, що не нестимуть відповідальності за відсотки та погашення кредиту – його мали б забезпечувати інші 24 країни ЄС.
 
Проте для того, щоб Єврокомісія могла використати так званий резерв бюджету ЄС для запозичень і подальшого кредитування України, все одно потрібне одностайне рішення.

 

росія окупантивійна в Українікредит

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
