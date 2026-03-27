Україна ризикує залишитися без грошей до літа – Bloomberg

Україна має кошти на покриття оборонних витрат лише до червня 2026 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

США майже повністю припинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до Білого дому в січні минулого року, залишивши Європу покривати основні витрати на зброю та фінансову підтримку уряду в Києві.

За оцінками Києва, цього року на закупівлю американської зброї потрібно $15 млрд. Загалом 2026 року країні знадобиться $52 млрд іноземної допомоги.

"Наразі Київ має достатньо коштів, щоб покривати видатки лише до червня, згідно з оцінками, якими поділилися як українські, так і іноземні посадовці. Підтримка західних союзників була критично важливою, щоб Україна могла продовжувати боротьбу протягом більш ніж чотирьох років повномасштабного вторгнення росії", – пише агентство.