Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна створила власну лазерну систему ППО

11 лютого 2026, 09:09
Україна створила власну лазерну систему ППО
фото: Reuters
Україна намагається створити спрощену версію ізраїльського "Залізного купола".
Україна розробляє власні лазерні гармати й дрони для захисту від російських атак, створюючи дешевшу альтернативу дорогим іноземним системам ППО.
 
Про це зазначив Саймон Шустер, штатний автор The Atlantic.
 
Українську розробку йому показали військові й інженери.
 
За його словами, український прототип лазерної зброї має назву Sunray. Система легко поміщається в багажник автомобіля, не видає шуму й світла, навіть того "червоного променя, який так добре знайомий із фільмів".
Шустер також описує, як оператор встановив лазерну гармату на даху пікапа посеред порожнього поля. Вона була схожа на телескоп для любителів із кількома камерами, прикріпленими з боків. Для тренування стрільби один з інженерів запустив невеликий дрон, і лазер обертався, поки його камери стежили за ціллю. За лічені секунди після команди оператора "вогонь" дрон почав горіти, ніби в нього вдарила невидима блискавка, а потім упав на землю вогняною дугою.
 
Як зазначає Шустер, українська модель Sunray не є першою у світі лазерною системою зброї. ВМС США вже мають схожу систему під назвою Helios, яку компанія Lockheed Martin розробила в межах контракту на $150 млн, підписаного 2018 року. За чотири роки перший лазер Helios встановили на американський есмінець для захисту від ворожих безпілотників.
 
Розробники Sunray розповіли Шустеру, що побудували свій лазер приблизно за два роки. На створення витратили кілька мільйонів доларів, а тепер планують продавати систему за кілька сотень тисяч. Раніше про існування цієї розробки не повідомляли.
 
За словами Шустера, Павло Єлізаров, новий заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, пояснив, що різниця у вартості систем зумовлена війною з Росією. Він зазначив, що багато американських компаній працюють насамперед заради прибутку, тоді як в Україні головним мотивом розробок є виживання.
 
Шустер також зазначає, що президент України Володимир Зеленський приділяє пріоритетну увагу власній ППО, адже США та Європа не змогли надати достатньо систем. Частину американської зброї спрямовують на Близький Схід для ймовірної атаки на Іран і для захисту від ударів у відповідь іранських дронів і ракет, а європейці неохоче дають Україні додаткові озброєння, які можуть знадобитися їм самим.
 
Зі слів Шустера, Україна намагається створити спрощену версію ізраїльського "Залізного купола" (Iron Dome), який вважають однією з найефективніших систем ППО у світі. Автор наголосив, що навіть для Ізраїлю, який має майже утридцятеро меншу територію, побудова ефективного щита ППО зайняла приблизно чотири роки, а одна батарея "Залізного купола" 2012 року коштувала майже $100 млн. Українські виробники намагаються досягти аналогічних результатів за менший бюджет. Серед розробок, як зазначає автор, – 3D-друковані перехоплювачі-дрони, копії російських зенітних ракет, колісні роботи з турелями кулеметів й інші "екзотичні системи", такі як Sunray.

 

ППОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027. П’ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027. П’ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється