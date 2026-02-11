Україна створила власну лазерну систему ППО

Україна розробляє власні лазерні гармати й дрони для захисту від російських атак, створюючи дешевшу альтернативу дорогим іноземним системам ППО.

Українську розробку йому показали військові й інженери.

За його словами, український прототип лазерної зброї має назву Sunray. Система легко поміщається в багажник автомобіля, не видає шуму й світла, навіть того "червоного променя, який так добре знайомий із фільмів".

Шустер також описує, як оператор встановив лазерну гармату на даху пікапа посеред порожнього поля. Вона була схожа на телескоп для любителів із кількома камерами, прикріпленими з боків. Для тренування стрільби один з інженерів запустив невеликий дрон, і лазер обертався, поки його камери стежили за ціллю. За лічені секунди після команди оператора "вогонь" дрон почав горіти, ніби в нього вдарила невидима блискавка, а потім упав на землю вогняною дугою.

Як зазначає Шустер, українська модель Sunray не є першою у світі лазерною системою зброї. ВМС США вже мають схожу систему під назвою Helios, яку компанія Lockheed Martin розробила в межах контракту на $150 млн, підписаного 2018 року. За чотири роки перший лазер Helios встановили на американський есмінець для захисту від ворожих безпілотників.

Розробники Sunray розповіли Шустеру, що побудували свій лазер приблизно за два роки. На створення витратили кілька мільйонів доларів, а тепер планують продавати систему за кілька сотень тисяч. Раніше про існування цієї розробки не повідомляли.

За словами Шустера, Павло Єлізаров, новий заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, пояснив, що різниця у вартості систем зумовлена війною з Росією. Він зазначив, що багато американських компаній працюють насамперед заради прибутку, тоді як в Україні головним мотивом розробок є виживання.

Шустер також зазначає, що президент України Володимир Зеленський приділяє пріоритетну увагу власній ППО, адже США та Європа не змогли надати достатньо систем. Частину американської зброї спрямовують на Близький Схід для ймовірної атаки на Іран і для захисту від ударів у відповідь іранських дронів і ракет, а європейці неохоче дають Україні додаткові озброєння, які можуть знадобитися їм самим.

Зі слів Шустера, Україна намагається створити спрощену версію ізраїльського "Залізного купола" (Iron Dome), який вважають однією з найефективніших систем ППО у світі. Автор наголосив, що навіть для Ізраїлю, який має майже утридцятеро меншу територію, побудова ефективного щита ППО зайняла приблизно чотири роки, а одна батарея "Залізного купола" 2012 року коштувала майже $100 млн. Українські виробники намагаються досягти аналогічних результатів за менший бюджет. Серед розробок, як зазначає автор, – 3D-друковані перехоплювачі-дрони, копії російських зенітних ракет, колісні роботи з турелями кулеметів й інші "екзотичні системи", такі як Sunray.