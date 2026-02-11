Рій дронів Shahed знищив головний завод із виробництва БПЛА для Lasar's Group

Збитки, завдані внаслідок знищення підприємства, яке виготовляло безпілотники, оцінюють у $35 млн/

Рій російських дронів-камікадзе типу Shahed знищив головне підприємство, яке виготовляло безпілотники для підрозділу Національної гвардії України Lasar's Group.

Про це повідомив автор The Atlantic Саймон Шустер, посилаючись на слова заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова.

За його словами, удару було завдано кілька місяців тому. Унаслідок атаки повністю згоріли виробниче обладнання і великий запас готових безпілотників, а загальні втрати оцінюють приблизно у $35 млн.