Міністр уряду Трампа визнав, що зустрічався з Епштейном після засудження

11 лютого 2026, 08:55
Фото: UNSPLASH
Звільняти чиновника, який працює у пріоритетному для президента напрямі митних тарифів, у Білому домі не поспішають.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік під час сенатських слухань визнав, що продовжував спілкуватися з Джеффрі Епштейном вже після того, як у 2008 році той був вперше засуджений за злочини сексуального характеру.
 
Про це пише Politico.
 
Лутнік розповів, що бачився з фінансистом на кораблі під час поїздки Карибами і пообідав з ним у компанії своєї дружини та дітей. Урядовець вважає, що йому нічого приховувати, бо він не зробив нічого протиправного.
 
Втім раніше чиновник, ім'я якого фігурує в оприлюднених міністерством юстиції файлах по справі Епштейна, говорив, що повністю припинив спілкування з педофілом після того, як той був офіційно визнаний злочинцем. 
 
Викриття Лутніка не викликало у Вашингтоні особливого резонансу. У Білому домі говорять, що міністра "ніхто особливо не любить", але президент Дональд Трамп нібито не хоче, щоб інформація з файлів Епштейна слугувала причиною для чийогось звільнення. 
 
Прессекретарка Трампа Керолайн Лівітт заявила, що глава держави повністю підтримує свого підлеглого. В адміністрації саме Лутнік є відповідальним за одну з улюблених тем Трампа - митні тарифи. 

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

