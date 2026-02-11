Міністр уряду Трампа визнав, що зустрічався з Епштейном після засудження

Звільняти чиновника, який працює у пріоритетному для президента напрямі митних тарифів, у Білому домі не поспішають.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік під час сенатських слухань визнав, що продовжував спілкуватися з Джеффрі Епштейном вже після того, як у 2008 році той був вперше засуджений за злочини сексуального характеру.

Лутнік розповів, що бачився з фінансистом на кораблі під час поїздки Карибами і пообідав з ним у компанії своєї дружини та дітей. Урядовець вважає, що йому нічого приховувати, бо він не зробив нічого протиправного.