Україна стикається з новими ризиками через можливе скорочення допомоги США – Politico

Європа не має можливостей компенсувати обсяги допомоги, яку надають Сполучені Штати.

Україна може опинитися у більш вразливому становищі через ультиматум президента США Дональда Трампа, який минулого тижня несподівано зажадав від Києва прийняти запропонований Вашингтоном мирний план або ризикнути втратити доступ до американської зброї та розвідданих.

Про це пише Politico.

За даними видання, первинний варіант плану був змінений після критики з боку України та європейських партнерів, аби усунути найбільш відверто проросійські пункти. Однак загроза припинення підтримки все ще залишається.

Європа не зможе швидко замінити США

Аналітики наголошують: у короткостроковій перспективі Європа не має можливостей компенсувати обсяги допомоги, яку надають Сполучені Штати. Хоча країни ЄС активно постачають зброю, найкритичніший дефіцит стосується систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Україна значною мірою покладається на американські комплекси Patriot та ракети PAC-3, які виготовляють лише у США. Європейська система SAMP/T може частково замінити Patriot, однак її кількість та наявні ресурси недостатні для потреб України на тлі масованих російських ударів.

Крім того, раннє виявлення ракет здебільшого залежить від американських супутників, аналогів яких у Європи немає.

Розвіддані: критична залежність від США

Politico нагадує, що у березні Трамп уже тимчасово припиняв обмін розвідданими з Києвом, намагаючись змусити Україну погодитися на переговори. Україна та союзники мають власні розвідувальні засоби, але вони не здатні повністю замінити американські дані, особливо щодо підготовки контрнаступів і нанесення ударів по російських цілях у глибині території.

Українські військові зазначають, що без американської розвідки здатність уражати російські об'єкти на великі відстані буде суттєво обмежена.

Європа інвестує більше, але не контролює процес

Попри те, що сукупна допомога Європи нині перевищує американську, це не надає ЄС вирішального впливу. Система закупівель PURL, за якою європейські уряди напряму фінансують американські оборонні компанії, забезпечує Києву доступ до зброї, але залишає Європу залежною від політичних рішень Вашингтона.

Аналітики попереджають, що США можуть у будь-який момент зупинити експорт чи уповільнити поставки – і це створює стратегічну невизначеність для Києва.

Україна зможе продовжувати боротьбу, але ризики зростуть

Незважаючи на загрозу скорочення допомоги, Україна має потужний оборонний сектор, який стрімко нарощує виробництво дронів, ракет та артилерії. За оцінками, країна вже забезпечує близько 60% власних потреб на фронті.

Однак відсутність американських систем ПРО та розвідки може різко підвищити вразливість українських міст і військових позицій. Експерти прогнозують, що Києву доведеться імпровізувати й приймати на себе більші ризики, що призведе до більших людських втрат.

Втім, попри всі труднощі, стійкість України не викликає сумнівів. Як зазначають аналітики, країна продовжує чинити опір навіть у періоди критичного дефіциту ресурсів, і це свідчить про її здатність боротися далі – навіть якщо Вашингтон вирішить дистанціюватися від війни.