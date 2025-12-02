Україна та Ірландія затвердили дорожню карту партнерства на п'ять років

Україна та Ірландія затвердили дорожню карту партнерства на наступні п’ять років.

"Ми затвердили дорожню карту партнерства між нашими країнами, Україною та Ірландією, щонайменше на наступні п’ять років. Сподіваємось, що в цей період Україна вже стане членом Європейського Союзу, і ми вдячні вам за підтримку на цьому шляху", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що обговорив із прем’єром Ірландії "весь двосторонній порядок денний". Президент нагадав, що Ірландія постійно політично допомагає Україні.

"Ми дуже вдячні за все це", - наголосив Зеленський.

"Я був так вихований, що не можу критикувати за допомогу... Вона збільшується, або вона зменшується... Ми повинні бути вдячними і не забувати про це. Я дуже вірю, що ви це робили не тільки для того, щоб допомогти нам, а робили тому, що ви розумієте, через що ми проходимо... Тому ми вдячні за ваш вибір. Питання не в розмірі допомоги, питання в виборі", - сказав він.

Мартін, своєю чергою, висловив підтримку шляху України до ЄС і заявив про намір "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в Європейському союзі у другій половині 2026 року.

"Ірландія була одним із перших прихильників членства України в ЄС. Це критично важлива частина майбутньої безпеки України", - сказав він.