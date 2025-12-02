Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та Ірландія затвердили дорожню карту партнерства на п'ять років

02 грудня 2025, 18:29
Україна та Ірландія затвердили дорожню карту партнерства на п'ять років
Президент Зеленський висловив сподівання, що в цей період Україна вже стане членом ЄС.
Україна та Ірландія затвердили дорожню карту партнерства на наступні п’ять років.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні. 
 
"Ми затвердили дорожню карту партнерства між нашими країнами, Україною та Ірландією, щонайменше на наступні п’ять років. Сподіваємось, що в цей період Україна вже стане членом Європейського Союзу, і ми вдячні вам за підтримку на цьому шляху", - сказав Зеленський.
 
Він зазначив, що обговорив із прем’єром Ірландії "весь двосторонній порядок денний". Президент нагадав, що Ірландія постійно політично допомагає Україні.
 
"Ми дуже вдячні за все це", - наголосив Зеленський. 
 
"Я був так вихований, що не можу критикувати за допомогу... Вона збільшується, або вона зменшується... Ми повинні бути вдячними і не забувати про це. Я дуже вірю, що ви це робили не тільки для того, щоб допомогти нам, а робили тому, що ви розумієте, через що ми проходимо... Тому ми вдячні за ваш вибір. Питання не в розмірі допомоги, питання в виборі", - сказав він.
 
Мартін, своєю чергою, висловив підтримку шляху України до ЄС і заявив про намір "прискорити порядок денний розширення" під час свого головування в Європейському союзі у другій половині 2026 року.
 
"Ірландія була одним із перших прихильників членства України в ЄС. Це критично важлива частина майбутньої безпеки України", - сказав він. 

 

ірландіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється