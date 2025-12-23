Україна та США підготували проєкти документів щодо гарантій безпеки – Зеленський

За словами Зеленського, після продуктивної зустрічі із представниками президента США Дональда Трампа, зараз є підготовлені драфти кількох документів.

Президент Володимир Зеленський заслухава долповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Андрія Гнатова щодо результатів зустрічей із американською командою.

Про це він повідомив у вівторок, 23 грудня, у соцмережах.

За словами Зеленського, після продуктивної зустрічі із представниками президента США Дональда Трампа, зараз є підготовлені драфти кількох документів.

Він зазначив, що є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

"Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", – наголосив український президент.

Також він подякував європейським партнерам за підтримку та координацію.

"Чекаємо на продовження діалогу з Америкою. І важливо, щоб дипломатія завжди йшла пліч-о-пліч із необхідним тиском на росію та необхідною підтримкою для України", – додав Зеленський.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф за підсумками переговорів у Маямі оголосив про готовність росії та України продовжувати роботу над мирним врегулюванням війни.