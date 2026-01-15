Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна цього року буде представлена в Давосі на найвищому рівні – Сибіга

15 січня 2026, 14:55
Фото: МЗС України
При цьому міністр не відповів, чи будуть на форумі в Давосі підписувати угоду про відновлення України на 800 мільярдів доларів.
Україна цього року обов'язково візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.
 
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з головою МЗС Албанії.
 
"Фокус, безумовно, буде на відбудові України, захисті нашої енергетики, безпеці та безпекових гарантіях", - зазначив Сибіга.
 
При цьому міністр не відповів, чи будуть на форумі в Давосі підписувати угоду про відновлення України на 800 мільярдів доларів, яку можуть підписати президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Але повідомив, що зустрічі з американськими партнерами заплановані.
 
"Наразі ми перебуваємо в контакті, щоб фіналізувати формат і результати, напрацьовані з американською стороною", - додав він.
війна в Україніросія окупантиМЗС

Більше публікацій

