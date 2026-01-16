Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна тимчасово закрила посольство в Ірані

16 січня 2026, 21:14
Фото: DW
Також МЗС закликало українців дотримуватися оприлюднених рекомендацій.

Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово припинило свою діяльність у зв’язку з погіршенням безпекової обстановки в країні. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні дипломатичної установи.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу", - зазначили у диппредставництві.

Про відновлення роботи посольства, а також про подальші дії та можливі зміни українську сторону поінформують додатково.

У дипломатичній установі закликали громадян України, які перебувають на території Ірану, суворо дотримуватися раніше оприлюднених рекомендацій з безпеки та утримуватися від дій, що можуть наражати їх на небезпеку.

На тлі загострення ситуації в Ірані низка європейських держав, зокрема Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян якомога швидше залишити територію Ісламської Республіки.

Раніше з аналогічним терміновим зверненням виступило й посольство США, попередивши про ескалацію протестів по всій країні, які можуть перерости у масштабні насильницькі заворушення. 

Серед основних ризиків називають можливі арешти, травми, блокування доріг, перебої в роботі транспорту та обмеження доступу до інтернету.

Крім того, днями Іран закрив свій повітряний простір

А днем раніше в Ірані нарахували 12 тисяч загиблих під час протестів проти режиму.

 

ІранМЗС

