Україна відкинула причетність до атаки на російський танкер біля узбережжя Туреччини

02 грудня 2025, 16:35
Україна відкинула причетність до атаки на російський танкер біля узбережжя Туреччини
Фото: unian.ua
Припускають, що сама росія могла його інсценувати.
У Міністерстві закордонних справ заявили про непричетність України до інциденту із російським танкером Midvolga 2. 
 
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
 
Зранку Головне управління з морських справ Туреччини повідомило, що Midvolga 2, який прямував з росії до Грузії з вантажем соняшникової олії, повідомив про напад на відстані 80 миль від узбережжя Туреччини.
 
На борту корабля перебували 13 членів екіпажу. Про постраждалих не повідомлялося.
 
У соцмережах поширилися фото, імовірно, з борту танкера, де видно пошкодження.
 
У турецькому управлінні повідомили, що, попри атаку, двигуни судна залишилися справними, а сам танкер зараз нібито прямує до порту Синоп.
 
"Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що росія, можливо, все це інсценувала" — пише Тихий.
 

Нагадаємо, що ще один російський танкер повідомив турецьку владу про атаку неподалік її берегів, але заявив, що допомоги не потребує.

МЗС України війна в Україні росія окупанти

