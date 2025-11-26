Україна відреагувала на заклик Орбана припинити європідтримку

Незважаючи на позицію Угорщини, 26 інших країн ЄС підтримують надання допомоги Україні.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка назвав очікуваними вимоги прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зупинити фінансову допомогу Україні з боку ЄС.

Про це він заявив у коментарі журналістам у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи можуть заяви Орбана зашкодити Україні, Качка зазначив: "Позиція Угорщини не змінилася, тривають дискусії. У нас є діалог та послідовна робота з Європейським Союзом". Він також повідомив, що Європейська комісія надала варіанти щодо питання "репараційного кредиту", що дає простір для ухвалення рішення на засіданні Європейської ради про виділення коштів Україні.

Раніше Орбан надіслав лист до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому вимагав негайно підтримати "мирний план" США та призупинити фінансову допомогу Києву. Він закликав ЄС погодитися на пропозиції Вашингтона, які передбачають відмову України від частини території та скорочення збройних сил, і розпочати прямі переговори з росією.

Незважаючи на позицію Угорщини, 26 інших країн ЄС підтримують надання допомоги Україні. За словами посадовця, "існує інтенсивна взаємодія і координація між європейськими лідерами та партнерами, які не є членами ЄС, з метою продовження цієї підтримки".

Водночас Будапешт продовжує блокувати військову та фінансову допомогу Києву, одночасно зміцнюючи зв'язки з кремлем і виступаючи проти санкцій проти росії. У Брюсселі тривають переговори щодо використання заморожених російських активів для надання Україні репараційного кредиту у розмірі 140 мільярдів євро.