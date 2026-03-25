Україна вперше почне розширювати відносини з Африкою – голова ОП Буданов
25 березня 2026, 17:31
фото: Офіс президента
На думку Кирила Буданова, раніше українці були недостатньо залучені до забезпечення своїх інтересів на континенті.
Україна вперше розробляє стратегію розширення відносин і присутності на Африканському континенті.
Про це повідомили в Офісі президента.
На думку Кирила Буданова, раніше українці були недостатньо залучені до забезпечення своїх інтересів на континенті.
"Уперше Україна поставила перед собою мету комплексно впливати на ситуацію на Африканському континенті й захищати український інтерес у цій частині світу. Україна має підтверджувати свій статус конкурентного й впливового геополітичного гравця, відстоювати власну суб'єктність у всьому світі й так просувати власні економічні, безпекові та інші інтереси в будь-якій точці планети", — зазначив Кирило Буданов.
Так, на нараді презентували стратегію Міністерства закордонних справ щодо розвитку відносин України з окремими державами Африки. Ідеться про регіон Магриб і Підсахарську Африку. Також задля просування інтересів України на цьому континенті визначили перелік міжнародних організацій і регіональних об’єднань, які сприятимуть цьому.
Невдовзі визначений план заходів мають подати на розгляд до Кабінету Міністрів, а потім його почнуть виконувати.