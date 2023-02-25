Україна замінує стратегічну смугу кордону з рф та бр

Верховна Рада України внесла зміни до законодавчих актів України щодо захисту державного кордону.

Рада вирішила посилити кордон України з росією та білоруссю.

Інформація з’явилась на сайті ВРУ.

Верховна Рада України проголосувала за проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону". "За" проголосували 310 нардепів.

Законопроєкт передбачає розширення замінованої території на 2 кілометри вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону. На цій ділянці кордону запроваджено спеціальний прикордонний режим.

Державна прикордонна служба України буде відповідальна за вирішення питань залучення ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції до охорони державного кордону, йдеться в законі.

Також законопроєктом визначено місце прикордонників у загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.