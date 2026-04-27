Україна збиває понад 90% дронів рф, але потребує посилення захисту від балістики – Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, минулого тижня росія випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.

"Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики", – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив: кожна додаткова поставка ракет до системи ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура.

Зеленський також зазначив, що масштаб російських ударів підкреслює своєчасність нових внесків партнерів до програми PURL, схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро, ухваленого на Кіпрі.