Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна збиває понад 90% дронів рф, але потребує посилення захисту від балістики – Зеленський

27 квітня 2026, 14:09
Фото: Telegram/Зеленський
За минулий тиждень росія випустила близько 1900 безпілотників, 1400 авіабомб і 60 ракет.

Україна збиває понад 90% ворожих ударних безпілотників, однак захист від балістичних ракет потребує подальшого вдосконалення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, минулого тижня росія випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.

"Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики", – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив: кожна додаткова поставка ракет до системи ППО  – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура.

Зеленський також зазначив, що масштаб російських ударів підкреслює своєчасність нових внесків партнерів до програми PURL, схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро, ухваленого на Кіпрі.

Останні матеріали

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Політика
Політика
Cуспільство
Політика
Політика
Політика
Технології
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється