Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До PURL приєдналися ще три країни – Зеленський

26 квітня 2026, 15:43
До PURL приєдналися ще три країни – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Нові учасники внесуть 350–400 млн євро на закупівлю озброєння.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до програми закупівлі американського озброєння для України (PURL) приєдналися ще три країни. 

Про це він оголосив під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

За словами глави держави, домовленостей досягли під час неформального саміту ЄС. Водночас він уточнив, що назви країн не розголошуються за взаємною згодою сторін.

"Ми вдячні трьом країнам. Домовилися, що ця інформація поки буде непублічною", – сказав Зеленський.

Президент додав, що загальний обсяг внесків нових учасників програми становитиме 350–400 млн євро.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв про нові домовленості щодо фінансування PURL під час поїздки президента на Кіпр.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна й надалі відчуває дефіцит засобів протиповітряної оборони, попри безперебійні постачання в межах цієї програми.

Нагадаємо, у межах формату "Рамштайн" партнери регулярно оголошують нові внески до PURL для закупівлі озброєння зі США.

Крім того, "Рамштайн" за 4 роки забезпечив Україні $150 млрд допомоги.

 

PURLпідтримка України

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється