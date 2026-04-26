До PURL приєдналися ще три країни – Зеленський

Нові учасники внесуть 350–400 млн євро на закупівлю озброєння.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до програми закупівлі американського озброєння для України (PURL) приєдналися ще три країни.

Про це він оголосив під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

За словами глави держави, домовленостей досягли під час неформального саміту ЄС. Водночас він уточнив, що назви країн не розголошуються за взаємною згодою сторін.

"Ми вдячні трьом країнам. Домовилися, що ця інформація поки буде непублічною", – сказав Зеленський.

Президент додав, що загальний обсяг внесків нових учасників програми становитиме 350–400 млн євро.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв про нові домовленості щодо фінансування PURL під час поїздки президента на Кіпр.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна й надалі відчуває дефіцит засобів протиповітряної оборони, попри безперебійні постачання в межах цієї програми.

Нагадаємо, у межах формату "Рамштайн" партнери регулярно оголошують нові внески до PURL для закупівлі озброєння зі США.

Крім того, "Рамштайн" за 4 роки забезпечив Україні $150 млрд допомоги.