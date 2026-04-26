"Рамштайн" за 4 роки забезпечив Україні $150 млрд допомоги

Формат міжнародної допомоги став ключовим джерелом озброєння для Сил оборони.

У неділю, 26 квітгня, Україна відзначає четверту річницю створення формату "Рамштайн" – міжнародної Контактної групи з питань оборони, яка об’єднала понад 50 країн і забезпечила близько 150 млрд доларів військової допомоги для посилення Сил оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Перше засідання відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі США в німецькому Рамштайні, від чого формат і отримав свою назву. Відтоді він став ключовим майданчиком координації міжнародної військової допомоги Україні.

За чотири роки роботи "Рамштайн" Україна отримала широкий спектр озброєння, зокрема системи ППО NASAMS, Patriot та IRIS-T, танки Leopard і Abrams, реактивні системи HIMARS, САУ PzH 2000, бронетранспортери M113, а також літаки F-16 і Mirage-2000.

У межах формату створено дев’ять коаліцій спроможностей, які відповідають за розвиток ключових напрямів: авіації, ППО, морських сил, артилерії, бронетехніки, ІТ, безпілотників, розмінування та радіоелектронної боротьби.

Ці коаліції забезпечують як нагальні потреби фронту, так і довгостроковий розвиток українських Сил оборони та координацію міжнародної допомоги.

Окремим інструментом став механізм PURL, який дозволив залучити близько 5 млрд доларів для закупівлі американського озброєння та його оперативного постачання через партнерські внески у координації з НАТО.

Загалом країни Контактної групи та ЄС також спрямували понад 5,7 млрд доларів на закупівлю українських безпілотників.

У Міноборони зазначають, що формат Рамштайн" постійно адаптується до потреб війни та нині фокусується на посиленні ППО, масштабуванні виробництва українських дронів і ракет, а також забезпеченні далекобійних боєприпасів.

Україна підкреслює, що дедалі більше виступає не лише як отримувач допомоги, а й як партнер у сфері безпеки, пропонуючи власні технологічні рішення для спільних проєктів.

У Києві дякують США за створення формату, а Великій Британії та Німеччині - за координаційне лідерство, а також усім країнам-учасницям за системну підтримку.

Цього місяця також стало відомо, що партнери України на Рамштайні узгодили мільярди на дрони та ППО.