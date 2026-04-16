Партнери України на Рамштайні узгодили мільярди на дрони та ППО

16 квітня 2026, 08:41
Партнери України на Рамштайні узгодили мільярди на дрони та ППО
Федоров підсумував, яку допомогу Україні узгодили під час зустрічі у форматі .

Союзники України узгодили нові пакети допомоги на черговій зустрічі Контактної групи з питань оборони.

Міністр оборони Михайло Федоров підсумував ключові рішення – про деякі пакети раніше не повідомлялося.

Британія цьогоріч стане найбільшим постачальником дронів: 120 тисяч безпілотників різних типів — великої дальності, розвідувальних, логістичних та морських систем.

Німеччина вкладе $4 мільярди в зміцнення української протиповітряної оборони, ще $600 мільйонів – у розвиток спроможностей для глибоких і середньодальніх ударів.

Нідерланди виділяють €248 мільйонів на безпілотники, Норвегія – $560 мільйонів на забезпечення бригад дронами та $150 мільйонів на логістичний хаб. Іспанія спрямує €215 мільйонів через ініціативу SAFE і додатково передасть ракети для Patriot.

Канада підтримає одразу кілька напрямків: $15 мільйонів до фонду Місії НАТО, $42 мільйони на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів та $17 мільйонів на інженерне обладнання.

Бельгія розподілить допомогу між ППО, дронами та боєприпасами – загалом понад €235 мільйонів, а також передасть додаткові F-16 із запчастинами та посилить тиск на російський тіньовий флот.

Балтійські та скандинавські країни також не лишилися осторонь: Литва виділяє $68 мільйонів на боєприпаси та бронетехніку, Естонія — $13 мільйонів на закупівлю американського озброєння через ініціативу PURL.

Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться у червні. Пріоритетами України, за словами Федорова, залишаються протиповітряна оборона, власне виробництво дронів і артилерійські снаряди калібру 155 мм.

Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
