Партнери України на Рамштайні узгодили мільярди на дрони та ППО

Федоров підсумував, яку допомогу Україні узгодили під час зустрічі у форматі .

Союзники України узгодили нові пакети допомоги на черговій зустрічі Контактної групи з питань оборони.

Міністр оборони Михайло Федоров підсумував ключові рішення – про деякі пакети раніше не повідомлялося.

Британія цьогоріч стане найбільшим постачальником дронів: 120 тисяч безпілотників різних типів — великої дальності, розвідувальних, логістичних та морських систем.

Німеччина вкладе $4 мільярди в зміцнення української протиповітряної оборони, ще $600 мільйонів – у розвиток спроможностей для глибоких і середньодальніх ударів.

Нідерланди виділяють €248 мільйонів на безпілотники, Норвегія – $560 мільйонів на забезпечення бригад дронами та $150 мільйонів на логістичний хаб. Іспанія спрямує €215 мільйонів через ініціативу SAFE і додатково передасть ракети для Patriot.

Канада підтримає одразу кілька напрямків: $15 мільйонів до фонду Місії НАТО, $42 мільйони на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів та $17 мільйонів на інженерне обладнання.

Бельгія розподілить допомогу між ППО, дронами та боєприпасами – загалом понад €235 мільйонів, а також передасть додаткові F-16 із запчастинами та посилить тиск на російський тіньовий флот.

Балтійські та скандинавські країни також не лишилися осторонь: Литва виділяє $68 мільйонів на боєприпаси та бронетехніку, Естонія — $13 мільйонів на закупівлю американського озброєння через ініціативу PURL.

Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться у червні. Пріоритетами України, за словами Федорова, залишаються протиповітряна оборона, власне виробництво дронів і артилерійські снаряди калібру 155 мм.