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Україна змінила підхід до використання систем Patriot – NYT

07 липня 2026, 08:55
Україна змінила підхід до використання систем Patriot – NYT
джерело slovoidilo
ЗСУ в основному використовують системи Patriot виключно для спроб перехоплення найшвидших балістичних ракет.
Три роки тому українські військові повернулися додому з навчань у США та Німеччині, досконало опанувавши стандартні методи використання системи Patriot, яка відіграє вирішальну роль у протиповітряній обороні.
 
Про це повідомляє The New York Times. 
 
Видання зазначає, що через обмежені запаси та безперервні російські обстріли вони швидко усвідомили, що їм доведеться переглянути правила. Тому почали експериментувати. Наприклад, кожна батарея, або вогнева одиниця, у мобільній системі протиповітряної оборони Patriot оснащена перехоплювачами, які запускаються для збиття балістичних ракет у повітрі, перш ніж вони впадуть на землю. Видання зауважило, що українці навчилися часто запускати лише один перехоплювач проти балістичних ракет замість звичних двох або більше через дефіцит дорогої зброї американського виробництва.
 
Більше того, вони перевели системи Patriot у ручний режим, щоб уникнути автоматичного вогню по таких цілях, як повільні й недорогі дрони, які можна збивати іншими засобами. В статті додається, що українці навчилися збивати дрони з кулеметів, що ведуть вогонь з дахів будівель, кузовів вантажівок та вертольотів, а останнім часом – за допомогою дронів-перехоплювачів, здатних збивати російські дрони в польоті.
 
Наразі Збройні Сили України в основному використовують системи Patriot виключно для спроб перехоплення найшвидших балістичних ракет.Видання зазначило, що ці тактичні прийоми колись вважалися крайнім засобом для згуртованої армії з обмеженими ресурсами. Однак така адаптація набуває дедалі більшого значення, оскільки українські міста стикаються зі шквальними обстрілами з боку росії, як це сталося під час атаки в понеділок.
 
"Еволюція тактики також стає важливою моделлю ведення бойових дій, оскільки війна в Ірані та атаки в Перській затоці вичерпали світові запаси найсучасніших перехоплювачів Patriot", – йдеться в статті.
 
Серед інших тактик, які застосовують українці, – навчання тактиці "вистрілив – втік": швидке переміщення батарей після ведення вогню, щоб не дати росії націлитись на них під час контрударів. 
 
"Вони також використовують тактику відволікання, щоб відвернути російський вогонь, приховуючи свої справжні батареї Patriot під маскуванням і створюючи реалістичні манекени, які коштують лише 30 000 доларів за штуку", – розповіло видання.
 
Наводяться дані, що така повністю укомплектована система коштує приблизно 1 мільярд доларів. Незважаючи на інновації, видання констатує, що підхід України далеко не достатній, щоб уберегти країну від ударів російських ракет і дронів. росія регулярно запускає залпи різних типів ракет і дронів, які перевантажують виснажених, перевантажених роботою та небезпечно недоукомплектованих операторів системи протиповітряної оборони України. Зокрема, москва наростила виробництво балістичних ракет. Зброя цього типу рухається набагато швидше, ніж крилаті ракети, і Patriot – це єдина система протиповітряної оборони в арсеналі України, здатна їх збивати. Видання пояснює, що хоча інші країни виробляють різні системи протиракетної оборони, ракетна система Patriot та її найсучасніша протиракетна ракета PAC-3 у світі перебувають у дефіциті.
 
"Україна не розголошує інформацію про свої залишки запасів, але її труднощі з перехопленням більшості балістичних ракет та нагальні прохання про нові поставки протиракетних засобів свідчать про те, що залишки запасів є незначними", – йдеться в статті.
 
На тлі нещодавніх російських атак президент України Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів із проханням прискорити розгляд запиту на отримання ліцензії на виробництво, яка дозволила б Києву самостійно виготовляти більше батарей та перехоплювачів.

 

війна в Україніросія окупантиППО Patriot

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